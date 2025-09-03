Od czwartku tłumy w Biedronce! Rusza wielka promocja na niezbędny sprzęt

3 września 2025 11:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już od czwartku, 4 września, w Biedronce szykuje się prawdziwe oblężenie. Sieć wystartuje z kolekcją survivalową, która może przyciągnąć tłumy klientów. W ofercie znajdą się plecaki taktyczne, gadżety dla miłośników wypraw outdoorowych oraz praktyczne akcesoria, które świetnie sprawdzą się zarówno w górach, jak i na biwaku czy podczas zwykłego wypadu za miasto.

Fot. Warszawa w Pigułce

Survivalowy hit za mniej niż 100 zł

Największym zainteresowaniem z pewnością będzie cieszył się plecak survivalowy marki Wild Trek o pojemności 45 litrów. Wyposażony w regulowane szelki, kieszeń na bidon i możliwość personalizacji dzięki naszywkom na rzep, kosztuje zaledwie 99 zł. Dostępny będzie w dwóch kolorach – czarnym i piaskowym.

Gadżety, które znikną z półek w kilka godzin

Do tego Biedronka przygotowała całą gamę akcesoriów. Już za 9,99 zł można kupić m.in. karabińczyki, scyzoryki, krzesiwa magnezowe czy kubki stalowe. W wyższej półce cenowej, od 19,99 zł, znajdziemy lampki LED, noże taktyczne, składane łopatki, śpiwory termiczne, kompaktowe apteczki czy wodoodporne worki.

Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno początkujący turysta, jak i doświadczony fan survivalu.

Dlaczego to przyciągnie tłumy?

Polacy pokochali praktyczne gadżety w niskiej cenie. Produkty survivalowe cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród osób, które regularnie chodzą po górach, ale także wśród kierowców, wędkarzy i rodzin wybierających się na weekendowe wycieczki. Niska cena, solidne wykonanie i limitowana dostępność sprawiają, że takie akcje promocyjne w Biedronce błyskawicznie stają się hitami.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz wyposażyć się w survivalowe akcesoria, lepiej nie zwlekaj. Takie produkty znikają z półek w ciągu godzin, a później trudno je znaleźć nawet w kolejnych sklepach sieci. Od czwartku warto więc pojawić się w Biedronce wcześniej, by nie wrócić z pustymi rękami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl