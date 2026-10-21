Od czwartku w Lidlu prawdziwe szaleństwo! Towar za grosz, kawa aż 60 proc. taniej. Promocja tylko przez trzy dni
Lidl przygotował dwie mocne promocje, które wystartują już w czwartek, 22 października. Miłośnicy słodyczy będą mogli skorzystać z akcji 2+1 za grosz na produkty Milka, a wielbiciele kawy otrzymają aż 60 procent rabatu na drugi, tańszy produkt marki Lavazza. Jest jednak kilka ważnych warunków, o których trzeba pamiętać przed zakupami. Oferta potrwa tylko do soboty.
W sklepach Lidl szykują się trzy dni atrakcyjnych promocji. Sieć postawiła na produkty znanych marek, które regularnie trafiają do koszyków polskich klientów. Tym razem obniżki obejmą kawy Lavazza oraz słodycze Milka.
Akcje rozpoczną się 22 października i zakończą 24 października 2026 roku. W obu przypadkach klienci będą mogli dowolnie łączyć produkty objęte promocją, choć obowiązują określone limity.
Milka za grosz! Lidl uruchamia promocję 2+1
Jedną z najciekawszych propozycji jest akcja obejmująca wszystkie słodycze marki Milka.
Zasada jest prosta: przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich kosztuje zaledwie jeden grosz.
W promocji można łączyć różne słodycze tej marki. Na materiałach reklamowych Lidla pojawiają się między innymi popularne czekolady, ciastka oraz praliny Milka.
Nie trzeba wybierać trzech identycznych produktów. Można skompletować własny zestaw, łącząc różne smaki i rodzaje słodyczy.
Sieć wprowadziła jednak ograniczenie. Zgodnie z gazetką obowiązuje limit czterech opakowań za grosz na paragon.
To oznacza, że warto wcześniej zaplanować zakupy, szczególnie jeśli ktoś zamierza zrobić większy zapas słodyczy.
Kawa Lavazza aż 60 proc. taniej. Lidl pozwala łączyć różne rodzaje
Druga promocja może zainteresować osoby, które regularnie kupują kawę.
Od czwartku wszystkie kawy Lavazza zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt będzie kosztował o 60 procent mniej.
Na zdjęciach z gazetki promocyjnej widać między innymi warianty Qualità Oro, Caffè Crema oraz Crema e Gusto.
Klienci mogą dowolnie łączyć kawy objęte promocją. Nie trzeba więc kupować dwóch opakowań tego samego rodzaju.
Przykładowo, jeśli dwa produkty kosztują po 50 zł, za drugi klient zapłaci 20 zł. Łączny koszt zakupów wyniesie 70 zł zamiast 100 zł.
To przykładowe wyliczenie, a nie cena konkretnego produktu.
Jest jeden ważny warunek. Trzeba aktywować kupon
W przypadku kawy Lavazza rabat jest dostępny po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Samo zeskanowanie aplikacji przy kasie może nie wystarczyć, jeśli klient wcześniej nie aktywuje odpowiedniej oferty.
Obowiązuje również limit czterech opakowań na kupon.
Przed wizytą w sklepie warto więc sprawdzić aplikację, aby uniknąć niespodzianki podczas płacenia.
Tylko od 22 do 24 października. Klienci mają trzy dni
Obie promocje obowiązują od czwartku do soboty, czyli od 22 do 24 października 2026 roku.
W przypadku słodyczy Milka można skorzystać z akcji 2+1 za grosz, natomiast na kawy Lavazza przygotowano 60-procentowy rabat na drugi, tańszy produkt.
Takie promocje mogą zainteresować szczególnie osoby planujące większe zakupy na weekend lub uzupełnienie domowych zapasów.
Warto jednak zwrócić uwagę na limity oraz warunki naliczania rabatów. Przy zakupie produktów w różnych cenach wysokość oszczędności będzie zależała od wybranego zestawu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.