Pilny komunikat o zagrożeniu nad Polską. Myśliwce w powietrzu, poderwano alarm na Podkarpaciu
Niepokojące informacje napływają z południowo-wschodniej Polski. W związku z aktywnością dronów nad zachodnią Ukrainą pojawiły się doniesienia o działaniach polskiego lotnictwa wojskowego i ograniczeniach w przestrzeni powietrznej. Według informacji opublikowanych przez profil Polish Military Radar mieszkańcy województwa podkarpackiego otrzymali również Alert RCB. Sytuacja wymaga jednak potwierdzenia w oficjalnych komunikatach służb.
W środę, 21 października 2026 roku, wieczorem pojawiły się informacje o wzmożonej aktywności lotniczej w związku z zagrożeniem ze strony bezzałogowych statków powietrznych nad zachodnią Ukrainą.
Profil Polish Military Radar, zajmujący się obserwacją ruchu lotniczego, poinformował o ograniczeniach w przestrzeni powietrznej nad województwem podkarpackim.
Według opublikowanego wpisu działania mają charakter prewencyjny i są związane z potencjalnym zagrożeniem dla polskiej przestrzeni powietrznej.
Doniesienia o myśliwcach i działaniach wojska
Autorzy wpisu przekazali, że samoloty wojskowe zostały skierowane w kierunku zachodnim.
Powołali się również na informacje Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dotyczące uruchomienia niezbędnych sił i środków systemu obrony powietrznej.
Takie działania mogą obejmować między innymi zwiększenie gotowości lotnictwa i systemów rozpoznania.
Są to procedury mające umożliwić szybką reakcję na ewentualne zagrożenie.
Sama aktywność polskiego lotnictwa wojskowego nie oznacza, że obcy dron przekroczył granicę Polski.
Informacje o ograniczeniach w przestrzeni powietrznej
Według Polish Military Radar podjęto decyzję o ograniczeniu ruchu lotniczego nad Podkarpaciem.
Na udostępnionych grafikach przedstawiono między innymi trasy samolotów obserwowanych za pośrednictwem serwisu Flightradar24.
Nie jest jednak możliwe potwierdzenie na podstawie samego zrzutu ekranu, jaki dokładnie obszar objęto ograniczeniami i czy dotyczą one wszystkich lotów, czy wybranych operacji.
Doniesienia o Alercie RCB
W tym samym wpisie pojawiła się informacja o wysłaniu Alertu RCB do mieszkańców województwa podkarpackiego.
Na moment przygotowania materiału nie dysponujemy jednak treścią tego alertu ani niezależnym potwierdzeniem jego wysłania.
Mieszkańcy regionu powinni śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego RSZ i lokalnych służb.
Czy istnieje zagrożenie dla mieszkańców Polski?
Na podstawie dostępnego wpisu nie można stwierdzić, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Nie ma również podstaw do informowania o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Podkarpacia bez potwierdzenia ze strony odpowiednich instytucji.
Działania wojska związane z zagrożeniem w pobliżu granicy mogą mieć charakter zapobiegawczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.