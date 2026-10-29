Od czwartku w Lidlu świąteczny hit. Ceny zaczynają się od 3,59 zł. Te dekoracje mogą szybko przyciągnąć klientów
Lidl rozpoczyna sprzedaż kolejnych produktów z bożonarodzeniowej kolekcji LIVARNO. Już od czwartku, 29 października, w sklepach pojawią się świąteczne kule śnieżne, dekoracyjne latarnie LED oraz świece zapachowe. Ceny zaczynają się od zaledwie 3,59 zł, a niektóre ozdoby mogą stać się efektownym dodatkiem do świątecznych aranżacji.
Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, sklepy stopniowo wprowadzają sezonowe kolekcje. Lidl przygotował propozycje zarówno dla osób szukających niewielkich dekoracji, jak i dla tych, którzy chcą stworzyć w domu przytulną, świąteczną atmosferę.
W najnowszej gazetce sieci pojawiły się produkty marki LIVARNO, wśród których uwagę zwracają szczególnie ozdoby świetlne i zapachowe.
Świąteczne kule śnieżne już za 3,59 zł
Jedną z najtańszych propozycji są miniaturowe kule śnieżne LIVARNO.
W środku przezroczystych kul umieszczono ręcznie malowane figurki przedstawiające świąteczne motywy.
Do wyboru będą cztery warianty. Na zdjęciach promocyjnych widać między innymi postacie bałwanków oraz inne zimowe dekoracje.
Cena jednej mini kuli śnieżnej wynosi tylko 3,59 zł.
To niewielki wydatek, dlatego ozdoby mogą zainteresować osoby kompletujące drobne prezenty, dekoracje na parapet czy dodatki do świątecznych stroików.
Efektowna latarnia LED. W środku ukryto świąteczną scenkę
W kolekcji pojawi się również dekoracyjna latarnia LIVARNO z oświetleniem LED.
Produkt ma około 13,5 × 13,5 × 30 cm i dostępny jest w dwóch kolorach.
Wewnątrz latarni umieszczono zimową scenkę z figurką oraz efektem przypominającym wirujący śnieg.
Cena dekoracji wynosi 34,99 zł.
To propozycja dla osób, które lubią podświetlane ozdoby i chcą przygotować świąteczną aranżację w salonie, przedpokoju lub na komodzie.
Latarnia może stanowić również sezonowy prezent.
Świece zapachowe po 3,99 zł. Lidl przygotował zimowe kompozycje
Kolejną propozycją są świąteczne świeczki zapachowe LIVARNO.
W gazetce pokazano cztery warianty kolorystyczne. Świece mają około 5 cm wysokości i 7 cm średnicy.
Jedna sztuka kosztuje 3,99 zł.
To niewielkie świece, które można wykorzystać jako element dekoracji stołu, komody lub świątecznego stroika, pamiętając o zasadach bezpiecznego użytkowania otwartego ognia.
Większe świece w szkle. Trzy zimowe zapachy
Osoby szukające bardziej okazałych produktów mogą zainteresować się świecą zapachową LIVARNO w szklanym słoiku.
Produkt ma około 13,7 cm wysokości.
W gazetce wymieniono trzy kompozycje zapachowe:
- Jabłko z cynamonem.
- Wanilia z cukrem.
- Zimowe owoce leśne.
Cena jednej świecy wynosi 12,99 zł.
Świeca może stanowić dekorację mieszkania albo drobny upominek dla bliskiej osoby.
Ile kosztują świąteczne dekoracje w Lidlu?
Zestawienie cen z oferty rozpoczynającej się 29 października:
|Produkt LIVARNO
|Cena
|Mini kula śnieżna
|3,59 zł
|Świeczka zapachowa
|3,99 zł
|Świeca zapachowa w słoiku
|12,99 zł
|Latarnia LED z efektem śniegu
|34,99 zł
Kiedy rusza sprzedaż?
Nowa oferta świątecznych artykułów LIVARNO rozpoczyna się w czwartek, 29 października 2026 roku.
Produkty będą dostępne w ramach oferty sezonowej, a ich liczba może być ograniczona. Poszczególne warianty kolorystyczne i zapachowe mogą różnić się dostępnością pomiędzy sklepami.
Przed zakupami warto sprawdzić gazetkę sieci i informacje o produktach w wybranej placówce.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz wcześniej udekorować mieszkanie na Boże Narodzenie, Lidl przygotował kilka propozycji w różnych przedziałach cenowych.
Najtańsza mini kula śnieżna kosztuje 3,59 zł, a świeczki zapachowe są dostępne po 3,99 zł.
Dla osób szukających większej dekoracji ciekawą propozycją może być latarnia LED z efektem śniegu za 34,99 zł.
Oferta rusza w czwartek, 29 października. Warto pamiętać, że popularne artykuły sezonowe mogą być dostępne tylko do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.