Od czwartku wielkie promocje w Biedronce! Hity już od 9,99 zł. Właściciele zwierząt będą zachwyceni
Biedronka przygotowała nową ofertę, która wystartuje już w czwartek, 22 października. W sklepach pojawią się produkty dla właścicieli psów i kotów, kolorowe akcesoria do domu oraz praktyczne wyposażenie w wyjątkowo niskich cenach. Za niektóre artykuły zapłacimy mniej niż 10 zł. Promocja potrwa do 4 listopada, ale dostępność poszczególnych produktów może być ograniczona.
Nowa gazetka Biedronki przynosi kolejną porcję artykułów przemysłowych. Tym razem sieć przygotowała ofertę obejmującą zarówno akcesoria dla zwierząt, jak i przedmioty przydatne w codziennym życiu.
Wśród propozycji znalazły się miękkie legowiska, kolorowe listwy zasilające, składane wiadra oraz okulary do czytania. Wszystkie produkty zostały oznaczone w gazetce jako „supercena”.
Biedronka przecenia legowiska dla psów i kotów. Tylko 39,99 zł
Jedną z najciekawszych propozycji nowej oferty są legowiska dla zwierząt marki Kitty.
Od czwartku będzie można kupić je za 39,99 zł za sztukę.
Do wyboru przygotowano dwa warianty. Pierwszy to klasyczne, miękkie legowisko w formie prostokątnej poduszki, o wymiarach około 68 × 48 × 8 cm.
Drugi model ma formę przytulnego śpiworka o wymiarach około 44 × 60 cm. To propozycja szczególnie dla kotów oraz mniejszych psów, które lubią odpoczywać w osłoniętych miejscach.
Oba warianty dostępne będą w różnych kolorach.
Kolorowe listwy zasilające za 39,99 zł. Mają dodatkowe porty USB
W ofercie pojawią się także listwy zasilające marki Hykker.
Ich cena wyniesie 39,99 zł za sztukę.
Produkty wyróżniają się pastelowymi kolorami. Na zdjęciach z gazetki widać warianty pomarańczowe, zielone, różowe i granatowe.
Listwy mają pięć gniazd elektrycznych oraz dodatkowe porty USB-A i USB-C. Według informacji producenta maksymalna moc wynosi 3680 W.
Wyposażono je również w wyłącznik oraz zabezpieczenie przed dziećmi. Długość przewodu wynosi 1,5 metra.
Składane wiadra i miski za 14,99 zł. Przydadzą się w każdym domu
Kolejną propozycją są składane akcesoria marki Smukee.
Za 14,99 zł będzie można kupić wybrane wiadro, miskę lub kosz.
Wśród produktów znalazły się między innymi składane miski o pojemności 8,5 i 9,5 litra oraz wiadro o pojemności 10 litrów.
Ich największą zaletą jest możliwość złożenia, dzięki czemu zajmują mniej miejsca podczas przechowywania.
Mogą przydać się w małych mieszkaniach, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych oraz podczas wyjazdów.
Okulary do czytania za 9,99 zł. Najtańszy produkt w ofercie
Biedronka przygotowała również okulary do czytania marki Brandex w cenie 9,99 zł za sztukę.
Dostępne będą różne modele oprawek oraz warianty mocy od +1,00 do +3,50 dioptrii, ze stopniowaniem co 0,50.
Warto jednak pamiętać, że okulary do czytania są wyrobem medycznym. Powinny być używane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, a ich dobór nie zastępuje profesjonalnego badania wzroku.
Promocje ruszają 22 października. Klienci mają niemal dwa tygodnie
Nowa oferta artykułów przemysłowych będzie obowiązywać od czwartku, 22 października, do środy, 4 listopada 2026 roku.
Ceny wybranych produktów przedstawiają się następująco:
- Legowiska dla psów i kotów Kitty – 39,99 zł.
- Listwy zasilające Hykker – 39,99 zł.
- Składane wiadra, miski i kosze Smukee – 14,99 zł.
- Okulary do czytania Brandex – 9,99 zł.
Oferta może zainteresować szczególnie właścicieli zwierząt oraz osoby szukające niedrogich akcesoriów do mieszkania.
Trzeba jednak pamiętać, że produkty przemysłowe bywają dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy, a część asortymentu może pojawić się tylko w wybranych sklepach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.