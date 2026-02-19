Od dziś drastyczne cięcia wypłat gotówki w całej Polsce
Czwartek, 19 lutego 2026 roku, przynosi potężne zmiany dla milionów użytkowników bankowości mobilnej. Największa niezależna sieć urządzeń w kraju wprowadziła w życie restrykcyjne zasady, które uderzają bezpośrednio w portfele osób korzystających z kodów BLIK. Od dziś każda próba pobrania większej sumy pieniędzy zakończy się fiaskiem, jeśli nie powtórzymy całej operacji kilkukrotnie.
Nowe regulacje oznaczają koniec dotychczasowej swobody przy maszynach z niebiesko-żółtym logo. Limit jednorazowej transakcji został ścięty czterokrotnie, co przy średniej wartości wypłaty w Polsce wynoszącej ponad 700 zł, zmusi większość klientów do długiego stania przy ekranach. Operator tłumaczy swój ruch rosnącymi kosztami obsługi i brakiem rentowności, jednak dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to przede wszystkim irytację i kolejki.
200 złotych i ani grosza więcej. Gdzie uderzą limity?
Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń zapadła nagle, a jej skutki odczujemy we wszystkich maszynach należących do sieci Euronet.
Drastyczne cięcie: Dotychczasowy limit 800 zł został zastąpiony kwotą zaledwie 200 zł na jedną transakcję.Tylko Euronet: Zmiana dotyczy wyłącznie urządzeń tego operatora. Bankomaty innych sieci oraz te należące bezpośrednio do banków działają na starych zasadach.Problem z gotówką: Aby wypłacić np. 1000 zł, musisz teraz wygenerować aż pięć osobnych kodów i pięciokrotnie przejść proces autoryzacji.Ekonomia w tle: Operator twierdzi, że prowizje za BLIK-a nie pokrywają kosztów prądu, serwisu i transportu pieniędzy.
Alternatywy dla BLIK-owców: Ponad 13 000 bezpiecznych punktów
Mimo blokady w jednej sieci, system płatności mobilnych nie traci na funkcjonalności w innych miejscach.
- Bankomaty bankowe: Maszyny PKO BP, ING, Santander czy mBanku nadal pozwalają na wypłaty wysokich kwot jednym kodem.
- Inni operatorzy: Sieci takie jak Planet Cash nie wprowadziły na ten moment podobnych restrykcji.
- Urządzenia z brandingiem: Jeśli bankomat Euronetu posiada logo Twojego banku, limity mogą pozostać na standardowym poziomie.
- Wypłata przy kasie: Usługa cashback w sklepach spożywczych staje się teraz atrakcyjniejszą opcją niż wizyta przy bankomacie.
Statystyki nie kłamią: Polacy kochają mobilną gotówkę
Mimo postępującej cyfryzacji, zainteresowanie fizycznym pieniądzem wciąż rośnie. Według danych Polskiego Standardu Płatności, rok 2025 był rekordowy pod względem operacji w bankomatach.
KategoriaDane za rok 2025Liczba operacji BLIK w bankomatach79 mln (wzrost o 12% r/r)Średnia wartość wypłaty731 złUdział wypłat w transakcjach BLIK2,7%Dostępne bankomaty bez nowych limitówponad 13 000[Co to oznacza dla Ciebie?]
W 2026 roku planowanie wypłat gotówki staje się niezbędne, by nie marnować czasu w kolejkach. Jeśli planujesz zakupy na targu lub musisz zapłacić fachowcowi, unikaj od dziś maszyn Euronetu – jednorazowe 200 zł to zdecydowanie za mało dla przeciętnego użytkownika.
Najlepiej korzystaj z bankomatów zlokalizowanych bezpośrednio przy oddziałach banków, gdzie wypłacisz potrzebną sumę bez zbędnych przeszkód. Pamiętaj też, że wielokrotne wypłacanie po 200 zł może w niektórych taryfach bankowych wiązać się z naliczeniem dodatkowych prowizji za każdą operację osobno, co dodatkowo uszczupli Twój stan konta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.