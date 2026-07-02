Od dziś droższe ciepło i woda. Tak dokładnie wygląda pismo, które dostają warszawiacy
1 lipca 2026 roku to data, która pojawia się teraz w tysiącach kopert wrzucanych do skrzynek pocztowych warszawskich bloków. Tego dnia wchodzi w życie nowa taryfa Veolii Energii Warszawa na ciepło – druga w tym roku, po tej ze stycznia – oraz nowa, trzecia już transza podwyżki wody i ścieków od MPWiK. Dla mieszkańca konkretnego bloku w stolicy oznacza to konkretną kwotę na dole zawiadomienia. My dotarliśmy do jednego z takich pism i rozkładamy je pozycja po pozycji, żeby było jasne, co dokładnie drożeje i dlaczego.
Dwie decyzje, które uruchomiły tę podwyżkę
Powód techniczny jest prosty, choć spółdzielnie nie mają na niego żadnego wpływu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 16 czerwca 2026 roku nową taryfę dla ciepła wytwarzanego przez Orlen Termika (decyzja nr DRE.WRC.4210.7.8.2026.142.XXVI.WSo, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 198/2026). Veolia Energia Warszawa, która odpowiada jedynie za dystrybucję ciepła siecią po mieście, musi doliczyć tę podwyżkę do swojej taryfy – sama informuje, że średnie obciążenie klienta wzrośnie od 1 lipca o 2 procent. To brzmi niewinnie, dopóki nie doda się tego do wcześniejszej podwyżki ze stycznia i do tego, że produkcja ciepła odpowiada za około 79 procent tego, co widzimy na rachunku – sama Veolia kontroluje jedynie pozostałe 21 procent, czyli koszt przesyłu.
Równolegle, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jeszcze w styczniu 2023 roku na okres 3 lat, 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie ostatnia, trzecia transza podwyżki cen wody i ścieków w Warszawie. W piśmie, do którego dotarliśmy, ten wzrost wynosi 7,59 procent.
Jak to wygląda w liczbach – konkretny przykład
W dokumencie, który trafił do jednego z warszawskich lokatorów, spółdzielnia wprost tłumaczy mechanizm: „od dnia 1 lipca 2025 roku odbiorcy – dotychczas chronieni przez rządowy mechanizm – są rozliczani według cen zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opartych na realnych kosztach produkcji i dystrybucji”. Nowe stawki, jakie podaje to zawiadomienie, wyglądają następująco: zimna woda wzrasta z 14,9 zł do 16,03 zł za metr sześcienny, centralne ogrzewanie z 4,75 zł do 5,38 zł za m², podgrzanie wody z 47,44 zł do 68,47 zł za m³, a opłata stała za podgrzanie wody z 9,97 zł do 12,78 zł na lokal.
Największy procentowo skok to opłata zmienna za podgrzanie wody – wzrost o blisko 44 procent. To nie przypadek. Podgrzanie wody wymaga więcej energii cieplnej niż samo ogrzewanie mieszkania w lecie, więc każda podwyżka ceny ciepła uderza w tę pozycję najmocniej, szczególnie teraz, kiedy sezon grzewczy się skończył, a woda i tak musi być podgrzewana cały rok.
Anatomia jednego rachunku – co dokładnie płacisz
Żeby zrozumieć, skąd bierze się ostateczna suma na dole pisma, warto rozłożyć ją na dwie grupy, tak jak robi to samo zawiadomienie. Pierwsza grupa to opłaty zależne od spółdzielni – te, na które zarząd i rada nadzorcza mają realny wpływ, bo dotyczą usług zamawianych bezpośrednio przez wspólnotę: eksploatacja budynku, konserwacja dźwigu, fundusz remontowy, utrzymanie domofonu, fundusz na wymianę wodomierzy. W przykładowym piśmie dla mieszkania o powierzchni 62,5 m² te pozycje razem dają 462,26 zł miesięcznie.
Druga grupa to opłaty niezależne od spółdzielni – ceny narzucone z zewnątrz przez dostawców mediów i miasto, których spółdzielnia nie może negocjować ani obniżyć, bo jedynie przekazuje mieszkańcom rzeczywisty koszt: opłata za gospodarowanie odpadami, woda, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i energia elektryczna części wspólnych. W tym samym przykładzie te pozycje sumują się do 942,37 zł – ponad dwukrotnie więcej niż opłaty, na które spółdzielnia ma jakikolwiek wpływ. Łączna suma do zapłaty w tym konkretnym przypadku to 1404,63 zł miesięcznie.
Ten podział ma znaczenie praktyczne. Jeśli chcesz kwestionować wysokość rachunku, sensownie jest skupić się na pierwszej grupie – tam faktycznie można pytać, negocjować albo głosować na walnym zgromadzeniu za zmianą dostawcy usług. Druga grupa to ceny ustalone przez URE, Wody Polskie i miasto – tu spółdzielnia jest wyłącznie pośrednikiem i żadna dyskusja z zarządem tego nie zmieni.
Dlaczego akurat teraz, w środku lata
Może wydawać się dziwne, że podwyżka ceny ogrzewania i podgrzewu wody przychodzi w lipcu, kiedy kaloryfery stoją zimne. Ale taryfy ciepła w Warszawie nie są powiązane z kalendarzem grzewczym – obowiązują cały rok, bo podgrzanie wody użytkowej trwa 12 miesięcy, a data wejścia w życie nowej taryfy zależy wyłącznie od terminu decyzji URE, nie od pory roku. Decyzja zatwierdzająca nową cenę Orlen Termika zapadła w połowie czerwca, więc naturalnym terminem wejścia w życie stał się pierwszy dzień kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
To już druga zmiana taryfy Veolii w 2026 roku – pierwsza weszła w życie 6 stycznia (średni wzrost 0,6 procent w części dystrybucyjnej). Dwie podwyżki w ciągu jednego roku kalendarzowego to sytuacja nietypowa nawet jak na standardy ostatnich dwóch lat, kiedy ceny ciepła regularnie rosły po wygaśnięciu rządowej tarczy ochronnej 30 czerwca 2025 roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak przeczytać własne pismo ze spółdzielni
Kiedy otworzysz swoją kopertę z nowymi stawkami, sprawdź te elementy w kolejności, żeby zrozumieć, za co realnie płacisz więcej.
Znajdź w piśmie datę wejścia w życie i porównaj ją z poprzednią taryfą – jeśli widzisz dwie różne daty w 2026 roku (styczniową i lipcową), to normalne, bo dostawca ciepła aktualizował stawki dwukrotnie w tym samym roku.
Rozdziel opłaty na te zależne i niezależne od spółdzielni – dobre zawiadomienie powinno pokazywać ten podział wprost, tak jak w przykładzie powyżej. Jeśli Twoje pismo tego nie robi, masz prawo poprosić zarząd o taki rozkład, żeby wiedzieć, gdzie realnie jest pole do dyskusji.
Sprawdź stawkę za podgrzanie wody osobno od centralnego ogrzewania – to właśnie ta pozycja rośnie teraz najszybciej procentowo, więc jeśli Twoje zużycie ciepłej wody jest wysokie, to głównie tam poczujesz różnicę w portfelu, nie w samym ogrzewaniu mieszkania.
Jeśli podejrzewasz, że stawka nie zgadza się z oficjalną taryfą, poproś spółdzielnię o wskazanie numeru decyzji URE lub Wód Polskich, na której bazuje naliczenie – każda legalna podwyżka cen ciepła i wody ma konkretny numer decyzji regulatora, datę i publikację w biuletynie branżowym. Brak takiego odniesienia w piśmie powinien wzbudzić Twoją czujność.
Jeśli Twoje dochody kwalifikują Cię do bonu ciepłowniczego, sprawdź aktualne kryteria – próg dochodowy to obecnie 3272,69 zł netto miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego i 2454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a wsparcie przysługuje, gdy cena ciepła przekracza 170 zł netto za gigadżul. Wniosek składa się przez ePUAP lub bezpośrednio w urzędzie gminy, ale spółdzielnia musi wcześniej wystawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.