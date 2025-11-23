Od dziś wieczorem zaczyna się. IMGW wydał pilne ostrzeżenie
IMGW poinformował o nagłym załamaniu pogody i wydał ostrzegenia przed marznącymi opadami. Sytuacja może stać się bardzo niebezpieczna już od dzisiejszego popołudnia, a ryzyko gołoledzi utrzyma się do jutra rano.
Ostrzeżenie obejmuje dużą część Polski wschodniej oraz rejony podkarpackie i beskidzkie. Prognozy wskazują, że warstwa lodu na drogach i chodnikach może pojawić się w ciągu kilkunastu minut od rozpoczęcia opadów.
Ostrzeżenie IMGW – marznące opady, stopień 1
Ważne od: 23.11.2025, godz. 16:40
Ważne do: 24.11.2025, godz. 07:00
Gdzie będzie najgorzej?
Według IMGW największe ryzyko wystąpi w województwach:
– podlaskim,
– mazowieckim (wschodnia część regionu),
– lubelskim,
– podkarpackim,
– częściowo w Małopolsce i na południu Świętokrzyskiego.
W południowych powiatach alert został podniesiony do wyższego poziomu ryzyka, bo tam może dojść do intensywniejszych i dłuższych opadów marznącego deszczu.
Co oznacza to ostrzeżenie?
IMGW podkreśla, że marznący deszcz tworzy na powierzchniach gładką, niewidoczną warstwę lodu. To najgroźniejszy rodzaj oblodzenia, bo powstaje gwałtownie i jest praktycznie niemożliwy do zauważenia.
To może oznaczać:
– niekontrolowane poślizgi samochodów,
– problemy z hamowaniem nawet przy małej prędkości,
– upadki pieszych,
– utrudnienia dla komunikacji miejskiej,
– możliwe opóźnienia pociągów i autobusów,
– ryzyko lokalnych przerw w dostawach prądu (obciążenie linii).
Ostrzeżenie IMGW: „Warunki mogą być ekstremalnie trudne”
Synoptycy zwracają uwagę, że sytuacja jest dynamiczna, a temperatury będą oscylować w pobliżu zera, co ułatwia powstawanie gołoledzi. Niektóre regiony mogą zostać objęte kolejnymi alertami.
Apel do kierowców i pieszych
– Zachowaj maksymalną ostrożność,
– unikaj gwałtownego hamowania,
– zmniejsz prędkość i zwiększ odstęp,
– wychodząc z domu, miej stabilne obuwie i trzymaj się poręczy,
– jeśli możesz – odłóż jazdę autem na później.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeżeli mieszkasz w jednym z zagrożonych regionów, przygotuj się na bardzo trudne warunki już dziś wieczorem. Nawet krótki spacer może być niebezpieczny, a kilkukilometrowa trasa autem może zamienić się w drogę przez lód. Sprawdź prognozę w swojej okolicy, uwzględnij ewentualne opóźnienia i zaplanuj ostrożniej powrót do domu czy jutrzejszy poranny wyjazd.
