Od dziś wielkie promocje w Biedronce. Klienci mogą sporo zaoszczędzić na codziennych zakupach
Biedronka uruchomiła nową serię promocji, które obowiązują tylko przez kilka dni. Klienci mogą skorzystać z licznych ofert typu „gratis” oraz dużych rabatów na popularne produkty spożywcze i kosmetyczne. Akcja promocyjna trwa od 12 do 14 marca, dlatego warto sprawdzić szczegóły przed wizytą w sklepie.
W ofercie znalazły się zarówno artykuły codziennego użytku, jak i produkty spożywcze.
Kosmetyki w promocji – trzeci produkt gratis
Jedną z głównych promocji są żele pod prysznic różnych marek, które można kupić w akcji 2+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Promocja dotyczy wielu popularnych marek, m.in. Dove, Palmolive, Adidas czy Nivea. Produkty można dowolnie mieszać w ramach promocji, a rabat zostanie rozliczony proporcjonalnie na wszystkie artykuły.
Czekolady nawet o połowę taniej
Duże zainteresowanie może wzbudzić także promocja na czekolady Nussbeisser. Przy zakupie czterech tabliczek obowiązuje akcja 2+2 gratis, dzięki czemu cena jednej sztuki spada do około 4,49 zł.
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub w aplikacji i ma limit ośmiu sztuk na kartę.
Środki do prania Persil w promocji
Biedronka przygotowała również ofertę dla osób robiących większe zakupy chemii gospodarczej. Wszystkie produkty marki Persil zostały objęte akcją 1+1 gratis.
Oznacza to, że drugi produkt można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Promocja obejmuje m.in. kapsułki do prania, proszki oraz płyny.
Masło znacznie taniej
W promocji znalazło się także masło ekstra z Polskiej Mleczarni. Przy zakupie dwóch kostek cena spada aż o 66 procent.
W efekcie jedna kostka może kosztować 1,99 zł. Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka i ma dzienny limit zakupu.
Taniej również na wędliny
Kolejną promocją jest oferta 1+1 gratis na polędwicę sopocką Kraina Wędlin. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki spada do około 3,50 zł.
Również w tym przypadku obowiązuje limit dzienny na kartę lojalnościową.
Promocja na pierogi i krokiety
Biedronka obniżyła także ceny popularnych produktów gotowych. Wszystkie chłodzone i mrożone pierogi oraz krokiety marki Nasze Smaki można kupić w akcji drugi produkt 50 procent taniej.
Oferta obejmuje różne warianty smakowe, w tym pierogi ruskie, z mięsem czy z jagodami.
Co to oznacza dla klientów
Promocje obowiązują tylko od 12 do 14 marca i mogą zakończyć się wcześniej, jeśli zapasy produktów się wyczerpią. W wielu przypadkach konieczne jest także użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej, aby skorzystać z rabatów.
Dla osób planujących większe zakupy może to być dobra okazja do uzupełnienia zapasów produktów codziennego użytku w niższych cenach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.