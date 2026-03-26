Od jutra masło za darmo w Biedronce. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej promocji
Od 27 marca w sklepach Biedronka rusza akcja, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć zdecydowała się na bardzo mocny ruch w trwającej wojnie cenowej z Lidlem. W praktyce oznacza to jedno: masło będzie można dostać za darmo. To odpowiedź na wcześniejsze promocje konkurencji, która oferowała bardzo niskie ceny przy zakupie kilku kostek. Teraz Biedronka idzie o krok dalej i proponuje rozwiązanie, które może całkowicie zmienić zasady gry na rynku.
Jak działa promocja
Zasady są proste, ale trzeba spełnić jeden warunek. Aby otrzymać masło bez opłaty, należy zrobić zakupy za minimum 99 zł. W ramach tej kwoty klient może odebrać maksymalnie dwie kostki masła.
To standardowy produkt, bez żadnych haczyków związanych z jakością czy terminem przydatności. Promocja nie dotyczy końcówek serii ani produktów o obniżonym standardzie.
Wprowadzono jednak limit dzienny, który wynosi właśnie dwie kostki na osobę. Oznacza to, że przy większym zainteresowaniu towar może szybko zniknąć z półek.
Dlaczego Biedronka zdecydowała się na taki ruch
Rywalizacja między największymi sieciami handlowymi w Polsce wchodzi na nowy poziom. Lidl wcześniej zaproponował bardzo niską cenę masła przy zakupie kilku sztuk, co wywołało duże zainteresowanie klientów.
Biedronka postanowiła przebić tę ofertę i zaoferować coś, co jeszcze bardziej przyciąga uwagę – produkt całkowicie za darmo, choć powiązany z określonym poziomem zakupów.
To strategia, która ma jeden cel: zwiększyć ruch w sklepach i zachęcić klientów do większych zakupów.
Czy Lidl odpowie
W przeszłości podobne działania nie pozostawały bez reakcji. Lidl potrafił odpowiadać na promocje konkurencji nawet w ciągu kilkunastu godzin.
Wiele wskazuje na to, że i tym razem może dojść do kolejnego etapu tej cenowej rywalizacji. Klienci mogą więc spodziewać się kolejnych niespodziewanych ofert w najbliższych dniach.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zakupy, to dobry moment, żeby połączyć je z dodatkową korzyścią. Wydając 99 zł na codzienne produkty, możesz realnie obniżyć rachunek dzięki darmowemu masłu.
Warto jednak działać szybko. Przy takiej promocji zapasy mogą wyczerpać się jeszcze tego samego dnia, szczególnie w większych miastach.
