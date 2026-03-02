Od jutra obowiązują nowe przepisy na drogach. Surowy zakaz od 3 marca
Od 3 marca 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące kierowania hulajnogami elektrycznymi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że zmienia się kluczowy przepis dotyczący dzieci.
Zakaz obejmuje najmłodszych użytkowników. Za złamanie przepisów grożą konsekwencje.
Co się zmienia od 3 marca 2026 roku
Nowe regulacje wprost wskazują, że dzieci do 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze.
Wyjątek dotyczy wyłącznie strefy zamieszkania. W takim miejscu dziecko może korzystać z hulajnogi tylko pod opieką osoby dorosłej.
Przepisy obejmują zarówno hulajnogi elektryczne, jak i inne urządzenia transportu osobistego poruszające się po drogach publicznych.
Hulajnoga to pojazd, nie zabawka
Resort podkreśla, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem w rozumieniu przepisów ruchu drogowego. Oznacza to, że użytkownik musi przestrzegać zasad takich jak inni uczestnicy ruchu.
Kierujący hulajnogą powinien:
korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest dostępna,
poruszać się po jezdni, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę,
wyjątkowo korzystać z chodnika i to z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z prędkością zbliżoną do pieszego.
To oznacza, że jazda slalomem między pieszymi czy z dużą prędkością po chodniku może skończyć się mandatem.
Dlaczego zaostrzono przepisy
Zmiany są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. W ostatnich latach urządzenia te stały się powszechne w miastach. Coraz częściej korzystają z nich także dzieci.
Ustawodawca uznał, że najmłodsi nie zawsze są w stanie prawidłowo ocenić sytuację na drodze i reagować na zagrożenia. Wprowadzenie jednoznacznego zakazu ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i innych uczestników ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej 13. roku życia, od 3 marca nie możesz pozwolić mu na samodzielną jazdę hulajnogą elektryczną po drodze publicznej.
Wyjątek stanowi wyłącznie strefa zamieszkania i tylko pod Twoją bezpośrednią opieką.
Warto też sprawdzić, gdzie dziecko faktycznie jeździ. W praktyce wiele osiedli nie jest formalnie oznaczonych jako strefa zamieszkania. Brak odpowiedniego znaku oznacza, że obowiązuje pełny zakaz.
Nowe przepisy wchodzą w życie 3 marca 2026 roku i wprowadzają jasny zakaz kierowania hulajnogą elektryczną przez dzieci do 13 lat na drodze. Hulajnoga to pojazd objęty zasadami ruchu drogowego, a nie zabawka.
