Od jutra prawdziwy szturm na Biedronkę. Gigantyczne promocje na jedzenie i popularne produkty

15 marca 2026 22:54 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Biedronka przygotowała dużą akcję promocyjną, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Już od poniedziałku 16 marca w wielu sklepach ruszają promocje obejmujące popularne produkty spożywcze. Wśród nich znalazły się m.in. masło, twaróg, napoje, owoce oraz słodycze i lody.

Promocje nawet o kilkadziesiąt procent
Jedną z najbardziej zauważalnych ofert jest promocja na twaróg sernikowy Président. Przy zakupie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka jego cena spada o ponad połowę.

Kilogramowe opakowanie można kupić za 8,49 zł, podczas gdy standardowa cena wynosiła 17,79 zł. Obowiązuje jednak limit dzienny – maksymalnie cztery opakowania na jedną kartę lojalnościową.

Tańsze napoje znanej marki
Dużą popularnością może cieszyć się również promocja na napoje Coca-Cola. Przy zakupie dwóch butelek cena jednej spada do 6,99 zł.

Standardowo jedna butelka kosztuje około 8,99 zł, dlatego oferta może przyciągnąć wielu klientów robiących większe zakupy.

Masło nawet w promocji 3+3 gratis
Biedronka przygotowała także promocję na masło w kostkach o wadze 200 gramów. Klienci mogą skorzystać z oferty 3+3 gratis, co oznacza, że trzy najtańsze produkty zostaną naliczone bez opłaty.

Wprowadzono jednak ograniczenie – maksymalnie sześć kostek dziennie, w tym trzy w ramach promocji.

Lody i słodycze w dużej przecenie
W sklepach pojawi się także oferta na lody wielopakowe. W ramach promocji drugi produkt można kupić aż o 50 procent taniej.

Promocja obejmuje różne marki, w tym popularne desery lodowe oraz zestawy lodów na patyku.

Promocje również na owoce
Wśród tańszych produktów znalazły się także owoce. Mandarynki sprzedawane w kilogramowych opakowaniach kosztują 3,99 zł przy korzystaniu z aplikacji sklepu.

W ofercie znalazło się także awokado Hass. W promocji 1+1 gratis jedna sztuka wychodzi za około 3,49 zł.

Zwrot pieniędzy na kartę Biedronki
Ciekawą promocją objęto również majonez Winiary. Produkt można kupić za 15,99 zł, a część pieniędzy wraca na kartę Moja Biedronka w postaci rabatu.

Łączny zwrot może wynieść nawet 7,99 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

Co to oznacza dla klientów
Tak duża liczba promocji w jednym czasie może sprawić, że od poniedziałku w wielu sklepach pojawi się większy ruch. Produkty objęte promocjami są bardzo popularne i często szybko znikają z półek.

Sieć przypomina, że większość ofert obowiązuje tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka oraz do wyczerpania zapasów. Dlatego osoby planujące skorzystać z promocji powinny zrobić zakupy odpowiednio wcześniej.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

