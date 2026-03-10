Od jutra szturm na Biedronkę. Sieć rusza z gigantycznymi promocjami. Klienci mogą wykupić półki
Już w środę 11 marca w sklepach Biedronka rusza duża akcja promocyjna, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przygotowała serię ofert typu 1+1 gratis oraz 2+2 gratis, a część produktów będzie dostępna w znacznie niższych cenach niż zwykle. Promocje obowiązują jednak tylko przez krótki czas lub do wyczerpania zapasów, dlatego wiele osób może ruszyć na zakupy już od rana.
Największe zainteresowanie budzi oferta na popularny krem czekoladowy.
Nutella w promocji 1+1 gratis
Jedna z najmocniejszych promocji dotyczy kremu Nutella 350 g. W środę produkt będzie dostępny w ofercie 1+1 gratis, co oznacza, że przy zakupie dwóch słoików zapłacimy znacznie mniej za każdy z nich.
Cena promocyjna wyniesie 9,50 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Standardowo jeden słoik kosztuje 18,99 zł bez karty Moja Biedronka.
Promocja obowiązuje tylko w środę 11 marca i dotyczy maksymalnie dwóch sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.
Duża promocja także na środki do prania
Sieć przygotowała także ofertę na płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening 987 ml. Produkt objęty jest promocją 1+1 gratis.
Cena promocyjna wynosi 11,75 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Regularna cena jednego produktu to 23,49 zł bez karty lojalnościowej.
W tym przypadku obowiązuje limit dzienny do czterech sztuk na kartę Moja Biedronka.
Ta promocja potrwa dłużej – od 9 do 14 marca.
Warzywa konserwowe w promocji 2+2 gratis
Kolejna oferta dotyczy produktów marki Nasza Spiżarnia. Wszystkie kukurydze i groszki konserwowe można kupić w promocji 2+2 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie czterech puszek dwie najtańsze zostaną naliczone bez opłaty.
Promocja obowiązuje od 9 do 14 marca i również wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Produkty tylko do wyczerpania zapasów
Sieć podkreśla, że wszystkie produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów, co oznacza, że w niektórych sklepach mogą zniknąć bardzo szybko.
Przy dużym zainteresowaniu klientów niektóre artykuły mogą być wykupione już w pierwszych godzinach promocji.
Dlatego osoby planujące skorzystać z ofert powinny pamiętać, że kluczowa może być szybka wizyta w sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.