Od jutra zwężenie na DK7 pod Warszawą. Kierowcy muszą zwolnić do 50 km/h

14 kwietnia 2026 16:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ważna zmiana dla kierowców na Mazowszu. Już od 15 kwietnia na trasie DK7 w rejonie Czosnowa pojawią się utrudnienia, które mogą znacząco wydłużyć przejazd w kierunku Warszawy i Gdańska. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Zwężenie drogi i zmiana pasów ruchu

Zmiany obejmą odcinek DK7 w okolicach 337. kilometra. Kierowcy zauważą tam wyraźne ograniczenia:

– jezdnia zostanie zwężona
– pasy ruchu zostaną przesunięte w prawo
– dostępne będą dwa pasy, każdy o szerokości około 3 metrów

To oznacza mniej miejsca i większą konieczność zachowania ostrożności.

Nowe ograniczenie prędkości

Na czas prac wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dotyczy ono obu kierunków – zarówno w stronę Warszawy, jak i Gdańska.

Kierowcy powinni przygotować się na kontrole i bezwzględne egzekwowanie nowych zasad.

Skąd utrudnienia

Powodem zmian jest budowa kładki pieszo-rowerowej. Obecnie prowadzone są prace przy jej centralnej podporze, co wymusza reorganizację ruchu na drodze krajowej.

Utrudnienia nie są chwilowe. Mają potrwać około 2–3 miesięcy.

Co z komunikacją publiczną

Dobra wiadomość dla pasażerów: przystanki autobusowe w tym rejonie pozostają bez zmian. Komunikacja zbiorowa będzie funkcjonować jak dotychczas.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli korzystasz z DK7 w okolicach Czosnowa:

– przygotuj się na wolniejszą jazdę
– zachowaj większy odstęp od innych pojazdów
– uwzględnij możliwe opóźnienia w podróży

To jeden z tych odcinków, gdzie drobna zmiana może szybko spowodować korki.

Źródło: Wirtualny Nowy Dwór

