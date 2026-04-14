Od jutra zwężenie na DK7 pod Warszawą. Kierowcy muszą zwolnić do 50 km/h
Ważna zmiana dla kierowców na Mazowszu. Już od 15 kwietnia na trasie DK7 w rejonie Czosnowa pojawią się utrudnienia, które mogą znacząco wydłużyć przejazd w kierunku Warszawy i Gdańska. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.
Zwężenie drogi i zmiana pasów ruchu
Zmiany obejmą odcinek DK7 w okolicach 337. kilometra. Kierowcy zauważą tam wyraźne ograniczenia:
– jezdnia zostanie zwężona
– pasy ruchu zostaną przesunięte w prawo
– dostępne będą dwa pasy, każdy o szerokości około 3 metrów
To oznacza mniej miejsca i większą konieczność zachowania ostrożności.
Nowe ograniczenie prędkości
Na czas prac wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dotyczy ono obu kierunków – zarówno w stronę Warszawy, jak i Gdańska.
Kierowcy powinni przygotować się na kontrole i bezwzględne egzekwowanie nowych zasad.
Skąd utrudnienia
Powodem zmian jest budowa kładki pieszo-rowerowej. Obecnie prowadzone są prace przy jej centralnej podporze, co wymusza reorganizację ruchu na drodze krajowej.
Utrudnienia nie są chwilowe. Mają potrwać około 2–3 miesięcy.
Co z komunikacją publiczną
Dobra wiadomość dla pasażerów: przystanki autobusowe w tym rejonie pozostają bez zmian. Komunikacja zbiorowa będzie funkcjonować jak dotychczas.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z DK7 w okolicach Czosnowa:
– przygotuj się na wolniejszą jazdę
– zachowaj większy odstęp od innych pojazdów
– uwzględnij możliwe opóźnienia w podróży
To jeden z tych odcinków, gdzie drobna zmiana może szybko spowodować korki.
Źródło: Wirtualny Nowy Dwór
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.