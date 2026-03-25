Od kwietnia 521 ma pojechać krótszą trasą. Głos zabrali oburzeni pasażerowie i radni
Od 12 kwietnia 2026 roku Zarząd Transportu Miejskiego planuje wprowadzenie fundamentalnych zmian w kursowaniu linii 521, łączącej falenicki Wawer ze Śródmieściem. Popularne autobusy przestaną dojeżdżać do Dworca Centralnego, kończąc swój bieg na rondzie Wiatraczna, co wywołało falę oburzenia wśród pasażerów oraz lokalnych polityków
Argumenty urzędników vs. obawy mieszkańców
ZTM uzasadnia swoją decyzję trwającą modernizacją linii kolejowej nr 7 (kierunek otwocki) prowadzoną przez PKP PLK. Skrócenie trasy do ronda Wiatraczna ma pozwolić na zwiększenie częstotliwości kursów na odcinku wawerskim, co w teorii ma ułatwić dojazd do węzłów przesiadkowych.
Mieszkańcy Wawra oraz społecznicy, z Mateuszem Adamskim na czele, obawiają się jednak, że remont jest jedynie pretekstem do trwałej likwidacji bezpośredniego połączenia z centrum. Pod petycją w obronie linii podpisało się już blisko 1 000 osób. Niepokój podsycają wypowiedzi rzecznika ZTM, Tomasza Kunerta, który zapowiada, że po zakończeniu inwestycji kolejowych cały system komunikacyjny dzielnicy zostanie poddany „ponownej analizie”, bez gwarancji powrotu autobusu 521 na dawną trasę.
Samorządowcy mówią jednym głosem: „To wykluczenie”
Plany ZTM spotkały się z rzadko spotykaną jednością radnych różnych opcji politycznych oraz zarządów dzielnic:
Władze dzielnic: Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski oficjalnie zaapelował do ZTM o weryfikację planów, podkreślając uciążliwość przesiadek. Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer, Michał T. Żebrowski, określił pomysł skrócenia trasy jako „rodem z piekła”.
Koalicja Obywatelska: Radni Mikołaj Wasiewicz i Agnieszka Wójcik wskazują na ignorowanie potrzeb seniorów. Proponują kompromis: obsługę przystanku Wiatraczna 03, co ułatwiłoby przesiadkę na tramwaje bez konieczności obchodzenia całego ronda. ZTM obecnie odrzuca to rozwiązanie.
Prawo i Sprawiedliwość: Radna Justyna Kierył postuluje nie tylko utrzymanie obecnej trasy, ale wręcz przywrócenie dawnego połączenia aż do Szczęśliwic.
Aspekt ekologiczny: Radna Magdalena Robaszewska ostrzega, że pogorszenie jakości transportu publicznego zmusi mieszkańców do powrotu do samochodów, co zwiększy korki w mieście.
Obecnie trwają naciski na ZTM, aby wypracować rozwiązanie, które nie odetnie osób o ograniczonej mobilności od bezpośredniego dojazdu do serca stolicy.
