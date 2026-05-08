Od lipca lawina podwyżek. Pensje w górę nawet o ponad 1000 zł. Decyzja już zapadła
Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe wynagrodzenia. Podwyżki są pewne i obejmą wszystkie grupy zawodowe w systemie. W wielu przypadkach różnice sięgną kilkuset, a nawet ponad 1000 zł brutto miesięcznie.
Nowa kwota z GUS zmienia wszystko
Kluczowe znaczenie mają najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok wyniosło 8903,56 zł. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia nowych minimalnych pensji w ochronie zdrowia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenia w tym sektorze są co roku aktualizowane 1 lipca. System opiera się na mnożnikach przypisanych do konkretnych zawodów i poziomu kwalifikacji.
Każda grupa z inną podwyżką
Najwyższe wynagrodzenia przypadną lekarzom ze specjalizacją. W ich przypadku minimalna pensja przekroczy 12 900 zł brutto. To wzrost o ponad 1000 zł w porównaniu do obecnych stawek.
Pielęgniarki i położne z najwyższymi kwalifikacjami również zyskają wyraźnie. Ich minimalne wynagrodzenie wyniesie ponad 11 400 zł. Podobne kwoty obejmą część farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.
Lekarze bez specjalizacji mogą liczyć na ponad 10 500 zł, a stażyści na około 8400 zł brutto.
Niższe, ale nadal odczuwalne podwyżki obejmą kolejne grupy. Ratownicy medyczni i pielęgniarki bez specjalizacji przekroczą poziom 8300 zł. Opiekunowie medyczni dostaną ponad 7600 zł.
Wzrost obejmie także pracowników niemedycznych. W zależności od wykształcenia ich minimalne wynagrodzenie wyniesie od około 5700 zł do niemal 8900 zł brutto.
Był plan zmian. Skończyło się ostrym sporem
Jeszcze niedawno pojawił się pomysł, aby przesunąć podwyżki na 2027 rok i zmienić sposób ich wyliczania. Resort zdrowia rozważał odejście od powiązania z przeciętnym wynagrodzeniem.
To wywołało sprzeciw środowiska medycznego. Związki zawodowe jasno zapowiedziały protesty, jeśli zmiany wejdą w życie. Podkreślano, że system już teraz zmaga się z brakami kadrowymi i nie wytrzyma kolejnych ograniczeń.
Decyzja zapadła. Podwyżki zgodnie z ustawą
Rząd ostatecznie wycofał się z tych planów. Obowiązujące zasady pozostają bez zmian. To oznacza, że od lipca wynagrodzenia wzrosną dokładnie według obecnego mechanizmu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli pracujesz w ochronie zdrowia, nie musisz robić nic. Podwyżka zostanie naliczona automatycznie.
Dla całego systemu to próba zatrzymania specjalistów i poprawy warunków pracy. Czy to wystarczy, żeby rozwiązać problemy służby zdrowia? Na to odpowiedź poznamy dopiero w kolejnych miesiącach.
