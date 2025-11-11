Od lutego 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą znacznie więcej. Składka zdrowotna drastycznie poszybuje w górę. Sprawdź nowe stawki
Już za kilka miesięcy właściciele firm odczują poważny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Od 1 lutego 2026 roku składka zdrowotna wróci do starych zasad i będzie liczona od pełnej wysokości płacy minimalnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą co miesiąc aż 432,54 zł, czyli o ponad 117 zł więcej niż dotychczas.
Koniec tymczasowej ulgi
W 2025 roku rząd wprowadził rozwiązanie przejściowe, które miało odciążyć przedsiębiorców po reformie Polskiego Ładu. Minimalną składkę zdrowotną naliczano nie od całej pensji minimalnej, lecz od 75 proc. jej wartości. Dzięki temu obowiązkowa opłata wynosiła 314,96 zł miesięcznie. Zgodnie z zapowiedziami, preferencja miała obowiązywać tylko do końca stycznia 2026 roku, do momentu wejścia w życie nowej reformy.
Reforma jednak nie powstała. Po majowym wecie prezydenta Andrzeja Dudy projekt zmian trafił do kosza, a Ministerstwo Finansów w październiku oficjalnie potwierdziło, że nie prowadzi prac nad utrzymaniem obniżonych stawek. W efekcie od lutego 2026 roku system automatycznie wraca do poprzednich zasad.
Wyższe koszty dla firm
Od lutego przyszłego roku przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 432,54 zł miesięcznie, czyli o około 37 proc. więcej. W skali roku oznacza to dodatkowy koszt rzędu 1410 zł, który bezpośrednio obciąży mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Wzrost składki wynika z nowej wysokości płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie do 4806 zł brutto. Ponieważ składka zdrowotna to 9 proc. od tej kwoty, wyższe wynagrodzenie automatycznie przekłada się na większą daninę.
Nowy rok, nowe obciążenia
W styczniu 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą jeszcze niższą składkę – 314,96 zł. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku, czyli wraz z rozpoczęciem nowego roku składkowego. Od tego momentu każdy, kto rozlicza się na zasadach ogólnych, będzie musiał liczyć się z wyższymi kosztami prowadzenia działalności.
Eksperci ostrzegają, że wzrost składki zdrowotnej to kolejny czynnik podbijający koszty pracy w Polsce. W połączeniu z rosnącymi cenami energii i składkami na ubezpieczenia społeczne może to oznaczać trudny początek roku dla wielu małych firm.
