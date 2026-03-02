Od lutego sąsiad może wejść na twoją działkę. Twój sprzeciw nie ma znaczenia
Od 18 lutego 2026 roku obowiązuje nowe rozporządzenie, które porządkuje zasady ubiegania się o zgodę na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych. Wprowadzono jednolity wzór wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na działkę.
Zmiana nie tworzy nowego prawa „siłowego”, ale znacząco upraszcza i formalizuje procedurę. W praktyce oznacza to, że jeśli spełnisz warunki ustawowe, sprzeciw sąsiada może nie zablokować inwestycji.
Jeden formularz w całej Polsce
Do tej pory inwestorzy składali wnioski w różnej formie. Często kończyło się to wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych i wydłużeniem postępowania. Nowe rozporządzenie wprowadza jeden obowiązujący w całym kraju formularz.
Dokument zawiera precyzyjnie określone pola, które trzeba wypełnić. Celem jest ujednolicenie wymogów i przyspieszenie wydawania decyzji przez starostów lub prezydentów miast.
Co musi znaleźć się we wniosku
Nowy formularz wymaga szczegółowego opisania planowanych działań. Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że potrzebne jest „wejście na teren sąsiada”.
We wniosku należy wskazać:
zakres robót budowlanych,
konkretny sposób korzystania z nieruchomości, np. ustawienie rusztowania czy składowanie materiałów,
dokładny obszar, z którego będzie korzystać inwestor,
przewidywany czas trwania prac,
uzasadnienie, że nie ma możliwości wykonania robót wyłącznie z własnej działki.
Dodatkowo trzeba wykazać, że wcześniej podjęto próbę polubownego porozumienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości.
Kiedy sprzeciw sąsiada nie zatrzyma inwestycji
Jeśli urząd uzna, że wejście na teren sąsiada jest niezbędne do wykonania legalnych robót budowlanych, wyda decyzję administracyjną. Po jej uprawomocnieniu właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić dostęp.
W przypadku odmowy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Organ administracji może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia do wykonania decyzji.
W praktyce oznacza to, że przy spełnieniu ustawowych przesłanek sprzeciw sąsiada nie zawsze będzie skuteczny.
Inwestor ma obowiązki
Wejście na cudzą posesję nie daje dowolności działania. Po zakończeniu robót inwestor musi przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Odpowiada także za szkody powstałe w trakcie prac.
Jeśli zakres lub czas korzystania z działki przekroczy to, co wskazano w decyzji, właściciel nieruchomości może dochodzić roszczeń.
Jak wygląda procedura krok po kroku
Najpierw należy wystąpić do sąsiada z propozycją dobrowolnego udostępnienia terenu. Najlepiej zrobić to pisemnie, aby mieć dowód próby porozumienia.
Jeżeli rozmowy nie przyniosą efektu, inwestor składa wniosek na nowym formularzu do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Dołącza dokumentację potwierdzającą legalność planowanych prac.
Po wydaniu decyzji i jej uprawomocnieniu inwestor powinien poinformować sąsiada o terminie wejścia na teren.
Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości
Nowe przepisy nie odbierają prawa własności, ale wzmacniają formalną ścieżkę rozwiązywania sporów budowlanych. Jeśli roboty są konieczne i nie można ich wykonać w inny sposób, administracja może umożliwić dostęp do sąsiedniej nieruchomości.
Dla inwestorów to większa przewidywalność i mniej uznaniowości. Dla właścicieli działek to sygnał, że odmowa musi mieć realne podstawy, a nie może być wyłącznie wyrazem niechęci.
Rozporządzenie z 18 lutego 2026 roku porządkuje procedurę i skraca drogę do decyzji. Spory sąsiedzkie nie znikną, ale formalna ścieżka stała się wyraźnie prostsza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.