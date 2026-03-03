Od marca 1978,49 zł co miesiąc. Rząd potwierdził nową kwotę świadczenia

Decyzja zapadła w lutym, a od 1 marca obowiązuje już nowa stawka. Renta socjalna wzrosła do 1978,49 zł brutto miesięcznie. To efekt waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku na poziomie 5,3 procent.

Ile wynosi podwyżka

Do końca lutego renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto. Po waloryzacji świadczenie zwiększyło się o 99,58 zł miesięcznie.

Podwyżka obejmuje wszystkie osoby uprawnione do renty socjalnej. Zmiana następuje automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Kto może otrzymać rentę socjalną

Prawo do świadczenia przysługuje osobom pełnoletnim, które zostały uznane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską za całkowicie niezdolne do pracy, jeśli niezdolność powstała:

przed ukończeniem 18. roku życia,
w trakcie nauki w szkole lub na uczelni, przed ukończeniem 25 lat.

W przypadku kobiet, które zawarły związek małżeński po ukończeniu 16 lat, możliwe jest wcześniejsze spełnienie warunku pełnoletności w rozumieniu przepisów.

Świadczenie może być przyznane na stałe, jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały, albo na czas określony, gdy ma charakter okresowy.

Czy można dorabiać

Osoby pobierające rentę socjalną mogą podejmować pracę zarobkową. Obowiązują jednak limity przychodów, takie same jak w przypadku emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy.

Przekroczenie określonych progów może skutkować zmniejszeniem świadczenia lub jego zawieszeniem.

Waloryzacja w 2026 roku

Tegoroczna podwyżka na poziomie 5,3 procent jest niższa niż w latach, gdy inflacja była rekordowo wysoka. Dla porównania:

w 2022 roku waloryzacja wyniosła 7 procent,
w 2023 roku sięgnęła 14,8 procent,
w 2024 roku wyniosła 12,1 procent.

Obecny wskaźnik oznacza powrót do bardziej umiarkowanego tempa wzrostu świadczeń. Mechanizm waloryzacji nadal jednak zakłada podnoszenie rent i emerytur w tempie co najmniej równym inflacji, z uwzględnieniem części realnego wzrostu wynagrodzeń.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeżeli pobierasz rentę socjalną, od marca otrzymasz 1978,49 zł brutto miesięcznie. Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów, podwyżka została wprowadzona automatycznie.

Warto jednak monitorować swoje przychody, jeśli łączysz świadczenie z pracą, aby nie przekroczyć limitów dorabiania.

Podsumowanie

Od 1 marca renta socjalna wynosi 1978,49 zł brutto. To o 99,58 zł więcej niż przed waloryzacją. Podwyżka jest efektem 5,3 procentowego wzrostu emerytur i rent w 2026 roku i obejmuje wszystkich uprawnionych.

