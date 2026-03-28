Od niedzieli rusza wielka obniżka w Biedronce. Klienci rzucą się na towary tańsze o połowę

28 marca 2026 20:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną mocną akcję promocyjną, która startuje już w niedzielę. Tym razem na celowniku znalazły się popularne produkty, które często trafiają do koszyków przed świętami. Sieć ogłosiła dużą obniżkę na wędliny paczkowane z linii Kraina Wędlin Select. Promocja potrwa przez kilka dni, ale największego ruchu można spodziewać się już na początku akcji.

Drugi produkt aż o 50 procent taniej

Najważniejsza zasada promocji jest prosta. Kupując dwa opakowania wędlin, drugi produkt można dostać o połowę taniej.

Oferta dotyczy szerokiego wyboru produktów, więc klienci mogą dowolnie je łączyć. To oznacza, że można miksować różne rodzaje wędlin w ramach jednej promocji.

Obowiązuje jednak limit. Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie sześć opakowań dziennie, z czego trzy objęte będą rabatem.

Promocja rusza w niedzielę i potrwa kilka dni

Akcja startuje w niedzielę 29 marca i potrwa do 4 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Jak zwykle w takich przypadkach, najatrakcyjniejsze produkty mogą szybko zniknąć z półek.

Oferta dostępna jest dla klientów korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Dlaczego teraz takie promocje

Nie jest tajemnicą, że przed świętami sklepy intensyfikują walkę o klientów. Wędliny to jeden z podstawowych produktów na wielkanocnym stole, dlatego sieci często wybierają je jako element przyciągający ruch.

Podobne akcje pojawiają się cyklicznie, a konkurencja między sklepami tylko podkręca tempo obniżek.

Co to oznacza dla ciebie

Jeśli planujesz większe zakupy przed Wielkanocą, to dobry moment, by zaoszczędzić.

Warto pamiętać o kilku zasadach:
zabierz kartę lub aplikację Moja Biedronka
zwróć uwagę na limit produktów
najlepiej zrobić zakupy wcześniej

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

