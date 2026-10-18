Od poniedziałku klienci ruszą do Biedronki! Gigantyczna obniżka aż o 70 proc. Jest jednak jeden haczyk
Biedronka przygotowała mocną promocję dla miłośników kawy. Już od poniedziałku 19 października w sklepach sieci rusza akcja, w której drugi produkt marki Jacobs będzie można kupić aż o 70 procent taniej. Promocja obejmuje wszystkie kawy tej marki, a poszczególne rodzaje można dowolnie mieszać. Jest jednak ważny warunek: trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację, a sieć wprowadziła dzienny limit zakupów.
Biedronka szykuje wielką promocję. Kawy Jacobs aż 70 proc. taniej
Od poniedziałku 19 października w sklepach Biedronka zacznie obowiązywać nowa oferta promocyjna, która może zainteresować osoby regularnie kupujące kawę.
Tym razem sieć przygotowała akcję na wszystkie kawy marki Jacobs. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony aż o 70 procent.
To oznacza, że klienci mogą zaoszczędzić na zakupie kawy rozpuszczalnej, mielonej czy ziarnistej, wybierając produkty objęte promocją.
Oferta obejmuje różne warianty kaw Jacobs, a sieć pozwala na ich dowolne mieszanie.
Można mieszać różne rodzaje kawy
Na materiałach promocyjnych Biedronka prezentuje między innymi kawy Jacobs Krönung, Jacobs Gold oraz Jacobs Barista.
Klienci nie muszą kupować dwóch identycznych produktów.
Można wybrać na przykład kawę rozpuszczalną i mieloną albo dwa różne warianty kawy ziarnistej.
Najważniejsze jest to, że 70-procentowy rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt.
Przy dwóch kawach w tej samej cenie oznacza to 35-procentową oszczędność na całym zakupie.
Ile można zaoszczędzić? Różnica może być spora
Mechanizm promocji jest szczególnie interesujący przy zakupie droższych produktów.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwie kawy kosztujące po 40 zł, bez promocji zapłaciłby 80 zł.
W ramach akcji drugi produkt będzie kosztował zaledwie 12 zł, a łączna wartość zakupów wyniesie 52 zł.
Oszczędność to 28 zł.
Przy dwóch kawach kosztujących po 60 zł każda rabat wyniósłby już 42 zł.
Są to przykładowe wyliczenia obrazujące zasady promocji, a nie ceny konkretnych produktów podane w gazetce.
Biedronka wprowadziła limit. Nie każdy skorzysta z rabatu
Oferta jest dostępna dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać obniżkę, podczas zakupów trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.
Obowiązuje również dzienny limit.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie cztery kawy w ramach promocji, w tym dwie z rabatem.
Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu obniżki maksymalnie dwa razy dziennie.
Bez użycia karty lub aplikacji rabat nie zostanie naliczony na warunkach przedstawionych w ofercie.
Tylko sześć dni na zakupy. Promocja startuje 19 października
Akcja rozpocznie się w poniedziałek 19 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.
Klienci będą mieli zatem sześć dni na skorzystanie z promocji.
Warto pamiętać, że wysokość oszczędności zależy od cen wybranych kaw. Najkorzystniejszy procentowo efekt uzyskają osoby kupujące dwa produkty w jednakowej cenie.
Najważniejsze zasady: wszystkie kawy Jacobs objęte ofertą, drugi tańszy produkt 70 procent taniej, możliwość mieszania wariantów oraz limit czterech sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.