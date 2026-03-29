Od poniedziałku Lidl odpala gigantyczną promocję. Aż 100 złotych taniej. Klienci ustawią się w kolejkach
Lidl przygotował ofertę, która może przyciągnąć tłumy klientów już od pierwszego dnia tygodnia. Od poniedziałku w sklepach pojawi się promocja na popularny sprzęt do domu, a rabaty sięgają nawet 100 zł. To idealny moment, by kupić coś praktycznego w niższej cenie.
Air fryer dużo taniej
Jednym z największych hitów jest frytkownica beztłuszczowa SilverCrest. To urządzenie, które od miesięcy cieszy się ogromną popularnością wśród klientów.
Standardowa cena wynosiła około 249 zł, ale dzięki promocji i aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus można ją kupić za 149 zł. To aż 100 zł mniej.
Sprzęt oferuje kilka programów i pozwala przygotować potrawy szybciej oraz z mniejszą ilością tłuszczu, co dla wielu osób jest kluczowe.
Odkurzacz także w promocji
W ofercie znalazł się również akumulatorowy odkurzacz pionowy SilverCrest. To urządzenie, które sprawdzi się w codziennym sprzątaniu.
Cena została obniżona o 60 zł i wynosi 239 zł przy użyciu aplikacji Lidl Plus. Sprzęt ma pracować do 45 minut na jednym ładowaniu, co pozwala na szybkie posprzątanie mieszkania.
Promocja tylko przez kilka dni
Oferta obowiązuje od poniedziałku 30 marca do początku kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Jak pokazuje doświadczenie, tego typu promocje szybko przyciągają klientów, a najbardziej atrakcyjne produkty znikają w pierwszych dniach.
Dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny rozważyć wizytę w sklepie jak najwcześniej.
Warunek: aplikacja Lidl Plus
Aby skorzystać z pełnych rabatów, konieczne jest aktywowanie kuponów w aplikacji Lidl Plus. To standardowa praktyka w przypadku największych promocji tej sieci.
Bez aplikacji ceny mogą być wyższe.
Ocena redakcji Warszawa w Pigułce:
To dobra okazja, jeśli planujesz zakup sprzętu do domu i chcesz zaoszczędzić.
Warto jednak pamiętać:
promocja jest ograniczona czasowo
liczba sztuk w sklepach może być ograniczona
największe rabaty wymagają aplikacji Lidl Plus
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.