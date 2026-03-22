Od poniedziałku Lidl odpala promocję „1+1 gratis”. Klienci rzucą się na półki

22 marca 2026 15:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek, 23 marca, w sklepach Lidl może zrobić się naprawdę tłoczno. Sieć przygotowała promocję, która przyciąga klientów jak magnes. Chodzi o popularne Ptasie Mleczko od E. Wedel, które będzie dostępne w formule „1+1 gratis”.

To jedna z tych ofert, które potrafią zniknąć w kilka godzin.

„1+1 gratis” na znany hit. Warunek jest jeden

Promocja obejmuje opakowania Ptasiego Mleczka o wadze 340 g. Standardowa cena to 21,99 zł za jedno opakowanie.

W ramach akcji kupując jedno, drugie dostajesz gratis.

Jest jednak warunek – trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Bez tego promocja nie zadziała.

Limit zakupów. Nie da się kupić dowolnej ilości

Sieć wprowadziła ograniczenie – maksymalnie 3 opakowania gratis na kupon.

W praktyce oznacza to, że można kupić 3 produkty i otrzymać kolejne 3 bez dodatkowej opłaty.

To i tak spora ilość, dlatego wiele osób planuje większe zakupy od razu.

Klasyczny scenariusz: szybkie wykupienie towaru

Doświadczenie pokazuje, że przy takich promocjach klienci działają błyskawicznie.

Najpierw poranne kolejki, potem szybkie opróżnianie półek. W wielu sklepach produkty potrafią zniknąć jeszcze przed południem.

Zwłaszcza że Ptasie Mleczko to jeden z najbardziej rozpoznawalnych słodyczy w Polsce.

Co to oznacza dla klientów?

Jeśli chcesz skorzystać z promocji, najlepiej zaplanować zakupy wcześniej.

Kluczowe będzie:

  • aktywowanie kuponu w aplikacji,

  • pojawienie się w sklepie możliwie wcześnie,

  • szybka decyzja zakupowa.

Zwlekanie może oznaczać, że promocja „ucieknie sprzed nosa”.

Dlaczego takie akcje działają?

Promocje typu „1+1 gratis” uruchamiają prosty mechanizm. Klient czuje, że zyskuje więcej, więc kupuje szybciej i więcej.

W efekcie sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie, a koszyki wypełniają się błyskawicznie.

W poniedziałek w Lidlu może być podobnie. I wszystko wskazuje na to, że kto przyjdzie później, ten zobaczy już tylko puste miejsce po promocji.

