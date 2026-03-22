Od poniedziałku Lidl odpala promocję „1+1 gratis”. Klienci rzucą się na półki
W poniedziałek, 23 marca, w sklepach Lidl może zrobić się naprawdę tłoczno. Sieć przygotowała promocję, która przyciąga klientów jak magnes. Chodzi o popularne Ptasie Mleczko od E. Wedel, które będzie dostępne w formule „1+1 gratis”.
To jedna z tych ofert, które potrafią zniknąć w kilka godzin.
„1+1 gratis” na znany hit. Warunek jest jeden
Promocja obejmuje opakowania Ptasiego Mleczka o wadze 340 g. Standardowa cena to 21,99 zł za jedno opakowanie.
W ramach akcji kupując jedno, drugie dostajesz gratis.
Jest jednak warunek – trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Bez tego promocja nie zadziała.
Limit zakupów. Nie da się kupić dowolnej ilości
Sieć wprowadziła ograniczenie – maksymalnie 3 opakowania gratis na kupon.
W praktyce oznacza to, że można kupić 3 produkty i otrzymać kolejne 3 bez dodatkowej opłaty.
To i tak spora ilość, dlatego wiele osób planuje większe zakupy od razu.
Klasyczny scenariusz: szybkie wykupienie towaru
Doświadczenie pokazuje, że przy takich promocjach klienci działają błyskawicznie.
Najpierw poranne kolejki, potem szybkie opróżnianie półek. W wielu sklepach produkty potrafią zniknąć jeszcze przed południem.
Zwłaszcza że Ptasie Mleczko to jeden z najbardziej rozpoznawalnych słodyczy w Polsce.
Co to oznacza dla klientów?
Jeśli chcesz skorzystać z promocji, najlepiej zaplanować zakupy wcześniej.
Kluczowe będzie:
-
aktywowanie kuponu w aplikacji,
-
pojawienie się w sklepie możliwie wcześnie,
-
szybka decyzja zakupowa.
Zwlekanie może oznaczać, że promocja „ucieknie sprzed nosa”.
Dlaczego takie akcje działają?
Promocje typu „1+1 gratis” uruchamiają prosty mechanizm. Klient czuje, że zyskuje więcej, więc kupuje szybciej i więcej.
W efekcie sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie, a koszyki wypełniają się błyskawicznie.
W poniedziałek w Lidlu może być podobnie. I wszystko wskazuje na to, że kto przyjdzie później, ten zobaczy już tylko puste miejsce po promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.