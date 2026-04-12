Od poniedziałku ludzie pobiegną do Lidla. Markowy sprzęt nawet o 50% taniej
Lidl szykuje dużą ofensywę cenową, która może przyciągnąć tłumy klientów już od poniedziałku 13 kwietnia. W nowej ofercie pojawią się dziesiątki produktów do kuchni i domu w wyraźnie obniżonych cenach. Niektóre przeceny sięgają nawet połowy wartości.
Co się zmienia
Sieć stawia na sprzęt marki SilverCrest, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Promocje obejmują zarówno większe urządzenia, jak i drobne akcesoria kuchenne.
W ofercie znajdziemy m.in.:
- robot planetarny z blenderem za 479 zł (zniżka o 220 zł)
- podwójną płytę indukcyjną za 319 zł
- rozdrabniacz kuchenny za 69,90 zł
- spieniacz do mleka za 69,99 zł
To ceny znacznie niższe niż standardowe.
Nawet 50% taniej na wybrane produkty
Największe emocje mogą wzbudzić promocje na zestawy garnków i akcesoria:
- zestaw garnków ze stali szlachetnej przeceniony o 50% – do 124,50 zł
- bidon termiczny również 50% taniej – 24,99 zł
- akcesoria kuchenne taniej o 22%
Tak duże rabaty rzadko pojawiają się jednocześnie na tak szeroką ofertę.
Sprzęt do kuchni w centrum uwagi
Oferta wyraźnie celuje w osoby, które chcą doposażyć kuchnię:
- garnki przystosowane do wszystkich typów kuchenek
- sprzęt do gotowania, miksowania i przygotowywania potraw
- akcesoria codziennego użytku
To dobra okazja zarówno dla osób urządzających mieszkanie, jak i tych, które chcą wymienić sprzęt na nowszy.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zakupy do domu:
- możesz kupić sprzęt nawet o połowę taniej
- warto pojawić się w sklepie wcześniej – najlepsze okazje szybko znikają
- część produktów dostępna jest także online
Promocje tego typu często przyciągają wielu klientów już pierwszego dnia.
Lidl startuje z mocną akcją promocyjną, która może wywołać prawdziwy zakupowy ruch w sklepach. Sprzęt kuchenny, garnki i akcesoria w obniżonych cenach to oferta, obok której trudno przejść obojętnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.