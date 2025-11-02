Od poniedziałku ludzie ruszą do Lidla. Gigantyczne promocje i gratisy po świętach

2 listopada 2025

Po Wszystkich Świętych sieć Lidl przygotowała dla klientów prawdziwą lawinę rabatów. Od poniedziałku, 3 listopada, rusza seria promocji w ramach aplikacji Lidl Plus, które potrwają do końca tygodnia, a część z nich tylko jeden dzień. Polacy mogą zaoszczędzić nawet ponad połowę ceny, a niektóre produkty otrzymać całkowicie gratis.

Mleko, jajka i ser tańsze niż kiedykolwiek

Jedną z największych okazji jest promocja na mleko UHT 3,2% z Polskiej Mleczarni – przy zakupie sześciu litrów i aktywowaniu kuponu w aplikacji, cena spada aż o 62%. Zamiast 3,99 zł za litr, klienci zapłacą jedynie 1,49 zł.

Z kolei świeże jaja ściółkowe Złota Nioska będą tańsze o 25% przy zakupie dwóch opakowań, a popularny ser Carski w plastrach zyska rabat 37% przy zakupie trzech sztuk.

– Wystarczy zeskanować aplikację Lidl Plus przy kasie, by obniżka naliczyła się automatycznie – informuje sieć w komunikacie.

Tylko w poniedziałek: ser i masło w supercenie

3 listopada to dzień specjalnych, jednodniowych promocji. Ser Gouda XXL (500 g) będzie kosztował tylko 8,99 zł zamiast 15,99 zł – to aż 43% taniej. Z kolei masło ekstra Łaciate (200 g) objęto akcją „2+1 gratis”, co oznacza, że przy zakupie dwóch kostek, trzecia jest całkowicie darmowa.

Dodatkowo: 15 zł rabatu na zakupy

Lidl zachęca również do pobrania i korzystania z aplikacji. Każdy, kto zeskanuje ją przy zakupach za minimum 150 zł, otrzyma 15 zł rabatu na kolejne zakupy. Akcja obowiązuje wyłącznie 3 listopada, więc to ostatni moment, by z niej skorzystać.

Co warto wiedzieć przed zakupami

Promocje obejmują produkty polskie, a wiele z nich dostępnych jest wyłącznie w Lidlu. Rabaty działają po aktywowaniu kuponów w aplikacji Lidl Plus, którą można pobrać bezpłatnie. Limit zakupowy dla poszczególnych produktów różni się w zależności od oferty – zwykle to od 2 do 10 sztuk.

Co to oznacza dla klientów

Po świątecznym weekendzie Lidl przyciąga klientów nie tylko niskimi cenami, ale i ofertą łączącą rabaty z gratisami. Dla wielu rodzin to szansa na tańsze zakupy spożywcze tuż przed zimą.

Eksperci zauważają, że sieć stawia na polskie produkty i promocje w aplikacji, które mają zwiększyć lojalność klientów.
Jeśli planujesz zakupy po świętach – poniedziałek, 3 listopada, to dzień, którego nie można przegapić.

