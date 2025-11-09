Od poniedziałku ludzie ruszą do Lidla! Obniżki – 53% Te promocje znikną w mgnieniu oka. Zobacz, co warto kupić
Od poniedziałku 11 listopada w Lidlu rozpoczyna się nowa fala promocji, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Sklepy przygotowały wyjątkowe obniżki na popularne produkty spożywcze, ale oferta potrwa tylko kilka dni – do wyczerpania zapasów. Warto więc zaplanować zakupy wcześniej, bo niektóre z hitów znikną z półek w pierwszych godzinach akcji.
Największe hity promocji – nawet 53% taniej
Wśród produktów, które wywołają prawdziwe poruszenie, znalazł się uwielbiany rogal świętomarciński. Tylko teraz kosztuje 3,49 zł za sztukę, czyli aż o 53% taniej niż zwykle. Promocja obowiązuje przy zakupie trzech sztuk i trwa jedynie do 10 listopada w sklepach stacjonarnych.
Nie zabrakło również hitów z lodówki. Ser gouda w plastrach Pilos kosztuje teraz 5,49 zł za 300 g – to aż 45% rabatu przy zakupie dwóch opakowań. Dla miłośników tradycyjnych smaków przygotowano też świeże mleko od rolnika Pilos, które kupimy za 3,49 zł za butelkę 750 ml, czyli 30% taniej.
A na obiad? Mięso mielone z szynki XXL kupimy za 8,99 zł za 800 g – to aż 52% taniej niż zwykle.
Kiedy i gdzie skorzystać z promocji
Promocje obowiązują w sklepach stacjonarnych Lidl od poniedziałku 11 listopada do środy 12 listopada lub do wyczerpania zapasów. Część produktów, jak rogale, dostępna jest krócej – tylko do 10 listopada.
Warto pamiętać, że większość ofert ma ograniczenia ilościowe – np. limit 3 opakowań mięsa na paragon czy 6 butelek mleka.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla klientów Lidla to doskonała okazja, by zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na codziennych produktach. Wystarczy dobrze zaplanować zakupy i wybrać się do sklepu z samego rana, bo najtańsze produkty mogą zniknąć z półek w ciągu kilku godzin.
Jeśli chcesz przygotować rodzinny obiad, śniadanie czy deser taniej niż zwykle – ten tydzień to idealny moment.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.