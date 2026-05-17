Od poniedziałku rusza zakupowe szaleństwo w Biedronce. Klienci rzucą się po promocje i gratisy
Biedronka rusza z nową falą promocji, która może mocno przyciągnąć klientów już od poniedziałku. W gazetce pojawiły się ogromne obniżki, akcje „1+1 gratis”, produkty za mniej niż złotówkę oraz rabaty sięgające nawet 61 procent.
Największe emocje budzą promocje na produkty codziennego użytku. Wiele osób już teraz zapowiada, że od rana ruszy do sklepów, by skorzystać z limitowanych ofert.
Lody za 99 groszy i mleko po 1,49 zł
Jedną z najmocniejszych promocji są lody Diuna Duo, które z kartą Moja Biedronka lub aplikacją będzie można kupić za 99 groszy za sztukę. Obowiązuje limit 10 sztuk dziennie na kartę.
Duże zainteresowanie może wywołać także promocja na mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina. Przy zakupie sześciu sztuk cena spada do 1,49 zł za litr.
Klienci zwracają uwagę, że podobne ceny pojawiają się coraz rzadziej.
Ogromne przeceny na owoce i warzywa
W gazetce znalazły się również:
- pomidory na gałązce za 4,99 zł za kilogram,
- borówka amerykańska za 8,99 zł za opakowanie przy rabacie 55 proc.
To właśnie promocje na świeże produkty często przyciągają do sklepów największe kolejki.
Będzie też hit „1+1 gratis”
Biedronka przygotowała również promocję na sery żółte Światowid. Klienci mogą skorzystać z akcji „1+1 gratis”, mieszając dowolne produkty objęte ofertą.
Promocją objęto również olej Kujawski. Przy zakupie dwóch sztuk cena spada do 5,99 zł za butelkę.
Wiele ofert ma limity
Sieć przypomina, że większość promocji dostępna jest wyłącznie:
- z kartą Moja Biedronka,
- lub w aplikacji mobilnej.
Obowiązują też limity dzienne i ograniczenia liczby produktów na konto.
Co to oznacza dla klientów?
Wiele wskazuje na to, że od poniedziałku w części sklepów może być wyjątkowo tłoczno. Największym zainteresowaniem prawdopodobnie będą cieszyć się:
- lody za 99 groszy,
- promocje „1+1 gratis”,
- mleko po 1,49 zł,
- przecenione owoce i warzywa.
Klienci już teraz zwracają uwagę, że przy obecnych cenach takie promocje mogą szybko wyczyścić półki w wielu sklepach.
