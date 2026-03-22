Od poniedziałku szturm na Biedronkę! Ludzie będą wynosić całymi koszykami

22 marca 2026 14:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już w poniedziałek, 23 marca, w sklepach Biedronka może zrobić się naprawdę gorąco. Sieć rusza z promocją, która przyciąga uwagę od pierwszej sekundy. Masło za 1 zł to oferta, która niemal gwarantuje oblężenie sklepów.

Fot. Warszawa w Pigułce

I wszystko wskazuje na to, że klienci nie będą kupować pojedynczych sztuk.

Masło za 1 zł. Ale jest jeden warunek

Promocja dotyczy masła ekstra „Mleczna Dolina” o wadze 200 g. Cena spada z 4,99 zł do zaledwie 1 zł za sztukę.

Warunek? Trzeba kupić aż 10 opakowań i posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację.

To oznacza, że jednorazowo można zgarnąć solidny zapas w bardzo atrakcyjnej cenie.

Limit i zasady. Nie każdy skorzysta bez ograniczeń

Sieć wprowadziła limit dzienny – maksymalnie 10 sztuk na jedną kartę.

Dla osób bez karty cena pozostaje bez zmian, czyli 4,99 zł za kostkę.

To klasyczny mechanizm, który ma zachęcić do większych zakupów. Ale w praktyce oznacza też jedno – szybkie znikanie produktu z półek.

Możliwy scenariusz: puste półki w kilka godzin

Takie promocje mają swoją historię. Klienci doskonale wiedzą, że przy tak niskiej cenie nie ma co zwlekać.

Najczęściej kończy się to tym samym – kolejkami od rana i pustymi lodówkami jeszcze przed południem.

W wielu sklepach może zabraknąć towaru już w pierwszych godzinach sprzedaży.

Co to oznacza dla klientów?

Jeśli planujesz skorzystać z promocji, lepiej nie odkładać wizyty w sklepie.

Największe szanse masz rano. Później może być już za późno.

Warto też pamiętać o karcie Moja Biedronka. Bez niej nie skorzystasz z obniżki.

Dlaczego takie promocje działają?

To prosty mechanizm. Niska cena przy większym zakupie przyciąga tłumy i zwiększa sprzedaż.

Klienci kupują więcej, niż planowali. Sklep zyskuje większy obrót, a klienci czują, że „zrobili dobry interes”.

Efekt? Pełne koszyki i szybkie tempo sprzedaży.

Jedno jest pewne – w poniedziałek w Biedronce będzie tłoczno. I kto pierwszy, ten lepszy.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl