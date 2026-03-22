Od poniedziałku szturm na Biedronkę! Ludzie będą wynosić całymi koszykami
Już w poniedziałek, 23 marca, w sklepach Biedronka może zrobić się naprawdę gorąco. Sieć rusza z promocją, która przyciąga uwagę od pierwszej sekundy. Masło za 1 zł to oferta, która niemal gwarantuje oblężenie sklepów.
I wszystko wskazuje na to, że klienci nie będą kupować pojedynczych sztuk.
Masło za 1 zł. Ale jest jeden warunek
Promocja dotyczy masła ekstra „Mleczna Dolina” o wadze 200 g. Cena spada z 4,99 zł do zaledwie 1 zł za sztukę.
Warunek? Trzeba kupić aż 10 opakowań i posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację.
To oznacza, że jednorazowo można zgarnąć solidny zapas w bardzo atrakcyjnej cenie.
Limit i zasady. Nie każdy skorzysta bez ograniczeń
Sieć wprowadziła limit dzienny – maksymalnie 10 sztuk na jedną kartę.
Dla osób bez karty cena pozostaje bez zmian, czyli 4,99 zł za kostkę.
To klasyczny mechanizm, który ma zachęcić do większych zakupów. Ale w praktyce oznacza też jedno – szybkie znikanie produktu z półek.
Możliwy scenariusz: puste półki w kilka godzin
Takie promocje mają swoją historię. Klienci doskonale wiedzą, że przy tak niskiej cenie nie ma co zwlekać.
Najczęściej kończy się to tym samym – kolejkami od rana i pustymi lodówkami jeszcze przed południem.
W wielu sklepach może zabraknąć towaru już w pierwszych godzinach sprzedaży.
Co to oznacza dla klientów?
Jeśli planujesz skorzystać z promocji, lepiej nie odkładać wizyty w sklepie.
Największe szanse masz rano. Później może być już za późno.
Warto też pamiętać o karcie Moja Biedronka. Bez niej nie skorzystasz z obniżki.
Dlaczego takie promocje działają?
To prosty mechanizm. Niska cena przy większym zakupie przyciąga tłumy i zwiększa sprzedaż.
Klienci kupują więcej, niż planowali. Sklep zyskuje większy obrót, a klienci czują, że „zrobili dobry interes”.
Efekt? Pełne koszyki i szybkie tempo sprzedaży.
Jedno jest pewne – w poniedziałek w Biedronce będzie tłoczno. I kto pierwszy, ten lepszy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.