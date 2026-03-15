Od poniedziałku szturm na Biedronkę. Takiej ceny nie widzieliśmy od dawna
Sieć Biedronka przygotowała promocję, która może przyciągnąć tłumy klientów. Już w poniedziałek 16 marca w sklepach pojawi się oferta na masło w cenie, jakiej wielu konsumentów nie widziało od dawna. Aby skorzystać z obniżki, trzeba jednak spełnić jeden warunek.
Masło w wyjątkowo niskiej cenie
Promocja dotyczy masła ekstra z Polskiej Mleczarni o zawartości 82 procent tłuszczu w kostce 200 gramów. Przy zakupie trzech opakowań cena jednej kostki spada aż o 67 procent.
W efekcie każda z trzech sztuk kosztuje tylko 1,95 zł. To znacznie mniej niż standardowa cena, która przed obniżką wynosiła 5,99 zł za kostkę.
Oferta dostępna jest dla klientów korzystających z karty lojalnościowej lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit zakupów
Sieć wprowadziła jednak ograniczenie. Promocja obejmuje maksymalnie trzy kostki masła dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że aby kupić produkt w promocyjnej cenie, należy:
– posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka
– kupić jednocześnie trzy opakowania masła
– zmieścić się w dziennym limicie trzech sztuk
Po przekroczeniu limitu kolejne kostki będą sprzedawane w regularnej cenie.
Promocja do wyczerpania zapasów
Jak informuje sieć, produkt będzie dostępny w promocji do momentu wyczerpania zapasów. W praktyce oznacza to, że w niektórych sklepach może zniknąć z półek bardzo szybko.
W podobnych akcjach promocyjnych masło często cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Niska cena sprawia, że wiele osób decyduje się na zakup kilku kostek od razu.
Co to oznacza dla klientów
Dla wielu gospodarstw domowych to okazja, by uzupełnić zapasy jednego z podstawowych produktów spożywczych w znacznie niższej cenie.
Eksperci rynku detalicznego zwracają uwagę, że promocje na masło należą do tych, które najszybciej przyciągają klientów do sklepów. Wszystko wskazuje więc na to, że w poniedziałek w wielu Biedronkach można spodziewać się większego ruchu przy lodówkach z nabiałem.
