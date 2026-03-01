Od poniedziałku w Biedronce. Drugi produkt prawie za darmo, klienci ruszą do sklepów
Zbliża się Dzień Kobiet, a jedna z największych sieci handlowych w Polsce uruchamia promocję, która może wywołać prawdziwe oblężenie sklepów. Od poniedziałku do soboty, w dniach 2–7 marca, klienci mogą skorzystać z wyjątkowych ofert na perfumy oraz popularne słodycze premium.
Największe emocje budzi mechanizm „drugi za symboliczne kwoty”, który znacząco obniża koszt zakupu prezentów na 8 marca.
Perfumy niemal za bezcen
W ramach promocji wszystkie perfumy, mgiełki oraz wody toaletowe i perfumowane objęto akcją „drugi za 5 zł”. Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów tańszy kosztuje jedynie pięć złotych.
Oferta dotyczy zakupów z kartą lojalnościową lub w aplikacji mobilnej. Obowiązuje limit dzienny – maksymalnie cztery produkty promocyjne na kartę, czyli dwa tańsze w cenie 5 zł.
Sieć pozwala dowolnie mieszać produkty, co daje możliwość łączenia różnych marek i zapachów w ramach jednej promocji.
Słodki prezent za złotówkę
Jeszcze mocniejszym magnesem może okazać się promocja na praliny Raffaello i Ferrero Rocher. Drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.
Ta oferta obowiązuje w dniach 2–4 marca i również wymaga użycia karty lojalnościowej lub aplikacji. Limit to osiem opakowań, w tym maksymalnie cztery w cenie 1 zł.
W praktyce oznacza to, że przy odpowiednim wyborze klienci mogą znacząco obniżyć koszt eleganckiego prezentu na Dzień Kobiet.
Czas i zapasy ograniczone
Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów. W poprzednich latach podobne akcje wywoływały szybkie znikanie najbardziej popularnych zapachów i słodyczy z półek.
Eksperci rynku handlu detalicznego zwracają uwagę, że Dzień Kobiet to jeden z kluczowych momentów sprzedażowych w pierwszym kwartale roku. Perfumy i praliny od lat należą do najczęściej wybieranych upominków.
Co to oznacza dla klientów
Dla konsumentów to szansa na zakup prezentów w wyraźnie obniżonej cenie. Przy wyższych cenach regularnych oszczędność może sięgać kilkudziesięciu złotych przy jednym zestawie.
Warto jednak pamiętać o limitach dziennych oraz konieczności posiadania aktywnej karty lojalnościowej lub aplikacji.
Jeśli ktoś planuje zakupy na ostatnią chwilę, powinien liczyć się z tym, że najpopularniejsze produkty mogą szybko zniknąć. W tygodniu poprzedzającym 8 marca sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.