Od poniedziałku w Biedronce rusza festiwal gigantycznych promocji! Klienci ruszą do sklepów
Biedronka znów zaskakuje! Od poniedziałku 27 października do piątku 31 października sieć przygotowała serię gigantycznych obniżek na popularne produkty. Rabaty sięgają nawet 62%, a wiele okazji obowiązuje tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Warto się pospieszyć, bo promocje potrwają krótko i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Tańsze kabanosy, sajgonki i mleko w supercenie
Wśród najgorętszych ofert znalazły się m.in. sajgonki Asia Flavours – druga paczka kosztuje aż 40% taniej, oraz kabanosy klasyczne Kraina Wędlin, które przy zakupie dwóch opakowań są przecenione nawet o 62%.
Z kolei miłośnicy nabiału mogą sięgnąć po mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina – przy zakupie sześciu kartonów z aplikacją Biedronka, każdy litr kosztuje tylko 1,45 zł zamiast 3,69 zł.
Słodycze i zestawy w promocyjnych cenach
Z okazji zbliżającego się Halloween Biedronka kusi również wszystkich łasuchów. Kupując minimum 500 g cukierków na wagę, klienci zapłacą 25% taniej (limit dzienny to 2 kg na kartę Moja Biedronka).
Sieć wprowadza też specjalny zestaw dla studentów i osób w biegu – kabanosy Tarczyński (95 g) + bułka z żółtym serem (60 g) w zestawie kosztują tylko 5,99 zł.
Kiedy i jak skorzystać z promocji
Promocje obowiązują w dniach 27–31 października (niektóre, jak oferta na mleko, do 29 października). Wystarczy aktywować zniżki w aplikacji lub okazać kartę Moja Biedronka przy kasie.
Co to oznacza dla czytelnika
To doskonała okazja, by zaoszczędzić na podstawowych produktach spożywczych i zrobić większe zakupy przed końcem miesiąca. Tak duże rabaty pojawiają się rzadko, dlatego warto odwiedzić Biedronkę już w pierwszych dniach akcji, zanim półki opustoszeją.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.