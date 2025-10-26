Od poniedziałku w Biedronce rusza festiwal gigantycznych promocji! Klienci ruszą do sklepów

26 października 2025 22:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka znów zaskakuje! Od poniedziałku 27 października do piątku 31 października sieć przygotowała serię gigantycznych obniżek na popularne produkty. Rabaty sięgają nawet 62%, a wiele okazji obowiązuje tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Warto się pospieszyć, bo promocje potrwają krótko i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tańsze kabanosy, sajgonki i mleko w supercenie

Wśród najgorętszych ofert znalazły się m.in. sajgonki Asia Flavours – druga paczka kosztuje aż 40% taniej, oraz kabanosy klasyczne Kraina Wędlin, które przy zakupie dwóch opakowań są przecenione nawet o 62%.
Z kolei miłośnicy nabiału mogą sięgnąć po mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina – przy zakupie sześciu kartonów z aplikacją Biedronka, każdy litr kosztuje tylko 1,45 zł zamiast 3,69 zł.

Słodycze i zestawy w promocyjnych cenach

Z okazji zbliżającego się Halloween Biedronka kusi również wszystkich łasuchów. Kupując minimum 500 g cukierków na wagę, klienci zapłacą 25% taniej (limit dzienny to 2 kg na kartę Moja Biedronka).
Sieć wprowadza też specjalny zestaw dla studentów i osób w biegu – kabanosy Tarczyński (95 g) + bułka z żółtym serem (60 g) w zestawie kosztują tylko 5,99 zł.

Kiedy i jak skorzystać z promocji

Promocje obowiązują w dniach 27–31 października (niektóre, jak oferta na mleko, do 29 października). Wystarczy aktywować zniżki w aplikacji lub okazać kartę Moja Biedronka przy kasie.

Co to oznacza dla czytelnika

To doskonała okazja, by zaoszczędzić na podstawowych produktach spożywczych i zrobić większe zakupy przed końcem miesiąca. Tak duże rabaty pojawiają się rzadko, dlatego warto odwiedzić Biedronkę już w pierwszych dniach akcji, zanim półki opustoszeją.

