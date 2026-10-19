Od poniedziałku wielka akcja w Biedronce! Masło nawet 66 proc. taniej, sery aż 90 proc. Klienci ruszą po promocje
Biedronka rozpoczęła tydzień od potężnych obniżek cen produktów, które niemal codziennie trafiają do koszyków Polaków. Od poniedziałku 19 października masło można kupić już za 2,49 zł, a wybrane sery są przecenione nawet o 90 procent. Sieć przygotowała również specjalną ofertę na jajka ściółkowe. Promocje potrwają do soboty 24 października, ale obowiązują konkretne warunki i limity zakupowe.
Biedronka ruszyła z wielką promocją. Masło za 2,49 zł
Od poniedziałku 19 października w sklepach Biedronka obowiązuje nowa oferta promocyjna obejmująca masło, sery i jajka.
Jedną z najważniejszych okazji jest Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g, oraz Masło Ekstra Polmlek, 200 g.
Cena promocyjna wynosi zaledwie 2,49 zł za kostkę.
Sieć reklamuje tę ofertę jako obniżkę o 58 procent. Na gazetce wskazano cenę 5,99 zł jako najniższą z 30 dni przed obniżką.
Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje dzienny limit trzech opakowań objętych rabatem.
Oferta potrwa od 19 do 24 października.
Masło tańsze aż o 66 procent. Kolejna mocna obniżka
To jednak nie koniec promocji na masło.
Biedronka przygotowała także ofertę na Masło ekstra Polskie Mlekovita, 200 g, o zawartości 82 procent tłuszczu.
W tym przypadku obowiązuje promocja „drugi produkt 66 procent taniej”.
Cena wskazana dla drugiej, tańszej kostki wynosi 3,99 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5,99 zł.
Oferta wymaga zakupu dwóch opakowań i użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 12 sztuk, w tym sześciu objętych rabatem.
Klienci powinni pamiętać, że 66-procentowa obniżka dotyczy drugiego produktu w ramach promocji, a nie każdej kupowanej kostki masła.
Masło Mleczna Dolina za 2,99 zł. Rabat 40 procent
Kolejna oferta obejmuje Masło Ekstra Mleczna Dolina, 200 g, o zawartości 82 procent tłuszczu.
Druga, tańsza kostka kosztuje 2,99 zł.
Biedronka reklamuje promocję jako obniżkę o 40 procent.
Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką wynosiła 4,99 zł.
Aby otrzymać rabat, trzeba kupić dwa opakowania oraz użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Limit dzienny wynosi dziewięć sztuk, w tym cztery objęte rabatem.
Wszystkie jajka ściółkowe Moja Kurka aż 50 procent taniej
Duże zainteresowanie może wzbudzić promocja na jajka.
Od poniedziałku do soboty wszystkie jajka z chowu ściółkowego marki Moja Kurka objęto akcją „drugi produkt 50 procent taniej”.
Można dowolnie mieszać produkty objęte promocją.
Rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt.
Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Dzienny limit wynosi sześć opakowań, z czego trzy mogą zostać objęte rabatem.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin, które regularnie kupują jajka do gotowania i pieczenia.
Ser żółty za 3,75 zł. Obniżka o 53 procent
Wśród nowych promocji znalazł się także ser żółty Edamski Światowid, 250 g, w plastrach.
Drugi, tańszy produkt można kupić za 3,75 zł.
Biedronka reklamuje tę ofertę jako rabat 53 procent.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 7,99 zł.
Aby skorzystać z promocji, należy kupić dwa opakowania oraz użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny ośmiu sztuk, w tym czterech objętych rabatem.
W przeliczeniu promocyjna cena drugiego opakowania wynosi 15 zł za kilogram.
Sery aż 90 procent taniej! Cena spada do 5,49 zł
Jedną z najmocniej reklamowanych ofert jest promocja na ser Światowid, 300 g, w plastrach, w wariantach Gouda i Podlaski.
Biedronka przygotowała akcję „drugi produkt 90 procent taniej”.
Cena wskazana dla drugiego, tańszego opakowania wynosi 5,49 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 9,99 zł.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dwóch opakowań oraz użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje dzienny limit czterech sztuk, w tym dwóch objętych rabatem.
To jedna z najbardziej efektownych obniżek w nowej ofercie, choć trzeba pamiętać, że rabat nie obejmuje obu produktów w jednakowej wysokości.
Wielkie promocje w Biedronce od 19 października. Co warto kupić?
|Produkt
|Oferta
|Masło Ekstra Polmlek lub z Polskiej Mleczarni, 200 g
|2,49 zł/szt.
|Masło ekstra Polskie Mlekovita, 200 g
|Drugi produkt 66% taniej
|Masło Ekstra Mleczna Dolina, 200 g
|Drugi produkt 40% taniej
|Jajka ściółkowe Moja Kurka
|Drugi produkt 50% taniej
|Ser Edamski Światowid, 250 g
|Drugi produkt 53% taniej
|Ser Gouda lub Podlaski Światowid, 300 g
|Drugi produkt 90% taniej
Trzeba uważać na jeden szczegół. Nie wszystkie produkty kosztują tyle samo
Najważniejszą informacją dla klientów są zasady naliczania rabatów.
Wiele promocji dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Dlatego hasło „90 procent taniej” nie oznacza, że każde opakowanie sera jest przecenione o 90 procent.
Podobnie jest z masłem i jajkami.
Do skorzystania z ofert wymagane jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć stosuje również dzienne limity zakupowe.
Promocje tylko do soboty. Klienci mają sześć dni
Wszystkie opisane oferty z gazetki obowiązują od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
W tym czasie klienci mogą skorzystać z promocji na masło, jajka i sery, pamiętając o zasadach poszczególnych akcji.
Największą uwagę przyciągają masło za 2,49 zł, promocja na jajka 50 procent taniej oraz sery z rabatem sięgającym 90 procent na drugi produkt. To jedne z najmocniejszych ofert spożywczych Biedronki na początek tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.