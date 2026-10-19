Od poniedziałku wielka akcja w Biedronce! Masło nawet 66 proc. taniej, sery aż 90 proc. Klienci ruszą po promocje

19 października 2026 17:26 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczęła tydzień od potężnych obniżek cen produktów, które niemal codziennie trafiają do koszyków Polaków. Od poniedziałku 19 października masło można kupić już za 2,49 zł, a wybrane sery są przecenione nawet o 90 procent. Sieć przygotowała również specjalną ofertę na jajka ściółkowe. Promocje potrwają do soboty 24 października, ale obowiązują konkretne warunki i limity zakupowe.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka ruszyła z wielką promocją. Masło za 2,49 zł

Od poniedziałku 19 października w sklepach Biedronka obowiązuje nowa oferta promocyjna obejmująca masło, sery i jajka.

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Jedną z najważniejszych okazji jest Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g, oraz Masło Ekstra Polmlek, 200 g.

Cena promocyjna wynosi zaledwie 2,49 zł za kostkę.

Sieć reklamuje tę ofertę jako obniżkę o 58 procent. Na gazetce wskazano cenę 5,99 zł jako najniższą z 30 dni przed obniżką.

Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje dzienny limit trzech opakowań objętych rabatem.

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Oferta potrwa od 19 do 24 października.

Masło tańsze aż o 66 procent. Kolejna mocna obniżka

To jednak nie koniec promocji na masło.

Biedronka przygotowała także ofertę na Masło ekstra Polskie Mlekovita, 200 g, o zawartości 82 procent tłuszczu.

W tym przypadku obowiązuje promocja „drugi produkt 66 procent taniej”.

Cena wskazana dla drugiej, tańszej kostki wynosi 3,99 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5,99 zł.

Oferta wymaga zakupu dwóch opakowań i użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 12 sztuk, w tym sześciu objętych rabatem.

Klienci powinni pamiętać, że 66-procentowa obniżka dotyczy drugiego produktu w ramach promocji, a nie każdej kupowanej kostki masła.

Masło Mleczna Dolina za 2,99 zł. Rabat 40 procent

Kolejna oferta obejmuje Masło Ekstra Mleczna Dolina, 200 g, o zawartości 82 procent tłuszczu.

Druga, tańsza kostka kosztuje 2,99 zł.

Biedronka reklamuje promocję jako obniżkę o 40 procent.

Najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką wynosiła 4,99 zł.

Aby otrzymać rabat, trzeba kupić dwa opakowania oraz użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Limit dzienny wynosi dziewięć sztuk, w tym cztery objęte rabatem.

Wszystkie jajka ściółkowe Moja Kurka aż 50 procent taniej

Duże zainteresowanie może wzbudzić promocja na jajka.

Od poniedziałku do soboty wszystkie jajka z chowu ściółkowego marki Moja Kurka objęto akcją „drugi produkt 50 procent taniej”.

Można dowolnie mieszać produkty objęte promocją.

Rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt.

Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Dzienny limit wynosi sześć opakowań, z czego trzy mogą zostać objęte rabatem.

To propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin, które regularnie kupują jajka do gotowania i pieczenia.

Ser żółty za 3,75 zł. Obniżka o 53 procent

Wśród nowych promocji znalazł się także ser żółty Edamski Światowid, 250 g, w plastrach.

Drugi, tańszy produkt można kupić za 3,75 zł.

Biedronka reklamuje tę ofertę jako rabat 53 procent.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 7,99 zł.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić dwa opakowania oraz użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny ośmiu sztuk, w tym czterech objętych rabatem.

W przeliczeniu promocyjna cena drugiego opakowania wynosi 15 zł za kilogram.

Sery aż 90 procent taniej! Cena spada do 5,49 zł

Jedną z najmocniej reklamowanych ofert jest promocja na ser Światowid, 300 g, w plastrach, w wariantach Gouda i Podlaski.

Biedronka przygotowała akcję „drugi produkt 90 procent taniej”.

Cena wskazana dla drugiego, tańszego opakowania wynosi 5,49 zł.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 9,99 zł.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dwóch opakowań oraz użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje dzienny limit czterech sztuk, w tym dwóch objętych rabatem.

To jedna z najbardziej efektownych obniżek w nowej ofercie, choć trzeba pamiętać, że rabat nie obejmuje obu produktów w jednakowej wysokości.

Wielkie promocje w Biedronce od 19 października. Co warto kupić?

Produkt Oferta
Masło Ekstra Polmlek lub z Polskiej Mleczarni, 200 g 2,49 zł/szt.
Masło ekstra Polskie Mlekovita, 200 g Drugi produkt 66% taniej
Masło Ekstra Mleczna Dolina, 200 g Drugi produkt 40% taniej
Jajka ściółkowe Moja Kurka Drugi produkt 50% taniej
Ser Edamski Światowid, 250 g Drugi produkt 53% taniej
Ser Gouda lub Podlaski Światowid, 300 g Drugi produkt 90% taniej

Trzeba uważać na jeden szczegół. Nie wszystkie produkty kosztują tyle samo

Najważniejszą informacją dla klientów są zasady naliczania rabatów.

Wiele promocji dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.

Dlatego hasło „90 procent taniej” nie oznacza, że każde opakowanie sera jest przecenione o 90 procent.

Podobnie jest z masłem i jajkami.

Do skorzystania z ofert wymagane jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Sieć stosuje również dzienne limity zakupowe.

Promocje tylko do soboty. Klienci mają sześć dni

Wszystkie opisane oferty z gazetki obowiązują od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.

W tym czasie klienci mogą skorzystać z promocji na masło, jajka i sery, pamiętając o zasadach poszczególnych akcji.

Największą uwagę przyciągają masło za 2,49 zł, promocja na jajka 50 procent taniej oraz sery z rabatem sięgającym 90 procent na drugi produkt. To jedne z najmocniejszych ofert spożywczych Biedronki na początek tygodnia.

 

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