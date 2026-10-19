Polacy mają przygotować się do ewakuacji! Nowy komunikat urzędu. Dokumenty, zapasy i plecak pod ręką
Ważny komunikat dla mieszkańców całej Polski. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował 17 października nowe przypomnienie dotyczące przygotowania do sytuacji kryzysowych. W materiałach znalazły się instrukcje postępowania podczas alarmów, informacje o miejscach schronienia oraz zasady przygotowania zapasów na wypadek zagrożenia. Urzędy przypominają również o plecakach ewakuacyjnych, które powinny być gotowe do zabrania. W sytuacji zagrożenia może zabraknąć czasu na szukanie dokumentów, leków i najpotrzebniejszych rzeczy.
Nowy komunikat z 17 października. Polacy powinni wiedzieć, jak się zachować
Rzecznik Praw Pacjenta opublikował 17 października 2026 roku komunikat zatytułowany „Poradnik na czas kryzysu. Jak przygotować się na sytuacje zagrożenia?”.
Urząd zachęca Polaków do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dokumenty zawierają praktyczne informacje dotyczące postępowania podczas sytuacji kryzysowych, zasad ewakuacji, szukania schronienia i reagowania na komunikaty ostrzegawcze.
Wśród udostępnionych materiałów znalazły się instrukcje dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza oraz zachowania po usłyszeniu alarmu.
To kolejny element ogólnopolskich działań informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ludności.
Ważne: opublikowanie poradnika nie oznacza, że w Polsce zarządzono ewakuację ani że ogłoszono bezpośrednie zagrożenie.
Ewakuacja może nastąpić nagle. Rząd wskazuje, co trzeba zrobić
Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” przedstawia zasady postępowania w sytuacji, gdy konieczne staje się opuszczenie miejsca zamieszkania.
Jeżeli odpowiednie służby podejmą decyzję o ewakuacji, mieszkańcy powinni stosować się do wydawanych poleceń.
Przed wyjściem z domu, o ile sytuacja i czas na to pozwalają, należy:
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- odciąć dopływ wody i gazu oraz wyłączyć urządzenia elektryczne;
- wygasić źródła ognia;
- zabrać przygotowany plecak ewakuacyjny;
- zadbać o dzieci, seniorów i osoby wymagające pomocy;
- powiadomić bliskich o kierunku ewakuacji.
Rządowy poradnik przypomina także, że nie wolno blokować dróg przeznaczonych dla służb ratowniczych i transportu ewakuacyjnego.
Każdy domownik powinien mieć własny plecak
Jednym z najważniejszych zaleceń jest wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.
Państwowa Straż Pożarna wskazuje, że powinien on umożliwiać zaspokojenie podstawowych potrzeb przez pierwsze trzy doby sytuacji kryzysowej.
W plecaku powinny znaleźć się przede wszystkim dokumenty, woda, żywność, leki, apteczka, środki higieniczne, latarka, radio oraz zapasowe źródło energii.
Przydatne są również gotówka w niewielkich nominałach, ubrania na zmianę, odzież przeciwdeszczowa i folia termiczna.
Plecak powinien być dopasowany do możliwości fizycznych konkretnej osoby. Inny zestaw będzie potrzebny osobie dorosłej, a inny dziecku.
Dokumenty i gotówka. Tych rzeczy może zabraknąć najbardziej
Podczas ewakuacji dostęp do bankomatów, terminali płatniczych i internetu może być ograniczony.
Dlatego rządowe zalecenia wskazują na konieczność przygotowania niewielkiego zapasu gotówki w różnych nominałach.
Warto również zabezpieczyć dokumenty tożsamości i kopie najważniejszych dokumentów rodzinnych.
Przydatny może być pendrive zawierający ich cyfrowe kopie.
Dokumenty i pieniądze należy przechowywać w sposób pozwalający szybko je zabrać, ale jednocześnie chroniący przed zgubieniem lub kradzieżą.
Co z dziećmi? Rząd zwraca uwagę na jeden szczegół
W przypadku ewakuacji szczególnie ważne jest bezpieczeństwo najmłodszych.
Oficjalny poradnik zaleca, aby dzieci miały przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz niezbędne informacje medyczne.
To może ułatwić kontakt z rodziną, gdyby doszło do chwilowego rozdzielenia.
Rodzice powinni wcześniej ustalić z dziećmi sposób kontaktu i miejsce spotkania na wypadek sytuacji kryzysowej.
Warto również wyjaśnić im, jak reagować na polecenia służb i dlaczego nie należy oddalać się od opiekunów.
Masz psa lub kota? O zwierzętach też trzeba pamiętać
Rządowe materiały przypominają, że przygotowanie do ewakuacji powinno obejmować również zwierzęta domowe.
Właściciele powinni mieć możliwość szybkiego zabrania transportera, smyczy, karmy, wody i potrzebnych leków.
Warto wcześniej przygotować dokumentację weterynaryjną oraz zadbać o identyfikację zwierzęcia.
Jeżeli ewakuacja zwierząt nie jest możliwa, należy postępować zgodnie z zaleceniami służb i w miarę możliwości zapewnić im bezpieczeństwo, wodę i pożywienie.
Nowa instrukcja MSWiA. Nie zawsze należy uciekać z budynku
Szczególnie ważna jest instrukcja dotycząca zagrożenia atakiem z powietrza, opublikowana przez MSWiA 25 września 2026 roku.
Ministerstwo podkreśla, że podczas alarmu nie zawsze najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest natychmiastowe wyjście na zewnątrz.
Jeżeli w pobliżu znajduje się odpowiednie miejsce schronienia, a droga do niego jest bezpieczna, należy udać się tam zgodnie z instrukcjami.
Jeśli jednak dotarcie do schronienia wymagałoby długiego przebywania na otwartej przestrzeni, lepszym rozwiązaniem może być pozostanie w budynku i przejście do centralnego pomieszczenia bez okien.
To istotna informacja, ponieważ ewakuacja i ukrycie się przed bezpośrednim zagrożeniem nie zawsze oznaczają to samo.
Polska przygotowuje plany ewakuacji ludności
Zasady przygotowywania planów ewakuacji określa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Przepisy przewidują opracowywanie planów na poziomie krajowym i wojewódzkim, z udziałem samorządów.
Plany uwzględniają między innymi liczbę osób przewidzianych do ewakuacji, możliwości transportowe, miejsca przyjęcia mieszkańców oraz sposoby przekazywania komunikatów.
Dotyczą różnych zagrożeń, w tym klęsk żywiołowych i sytuacji związanych z zagrożeniem wojennym.
Przygotowywanie takich dokumentów jest ustawowym obowiązkiem administracji, a nie informacją o rozpoczęciu ewakuacji.
Gdzie szukać informacji, gdy pojawi się zagrożenie?
Rząd zaleca korzystanie z oficjalnych źródeł informacji.
Najważniejsze komunikaty mogą być przekazywane przez Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, strony administracji publicznej oraz służby ratownicze.
Nie należy podejmować decyzji wyłącznie na podstawie niesprawdzonych wpisów w mediach społecznościowych.
W sytuacji kryzysowej szczególne znaczenie mają aktualne polecenia właściwych służb.
Komunikat opublikowany 17 października przypomina, że przygotowanie do ewentualnej ewakuacji powinno nastąpić wcześniej, a nie dopiero po otrzymaniu alarmu. Dokumenty, leki, woda i podstawowe wyposażenie mogą okazać się kluczowe w pierwszych godzinach zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.