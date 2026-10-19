Polacy mają przygotować się do ewakuacji! Nowy komunikat urzędu. Dokumenty, zapasy i plecak pod ręką

19 października 2026 16:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ważny komunikat dla mieszkańców całej Polski. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował 17 października nowe przypomnienie dotyczące przygotowania do sytuacji kryzysowych. W materiałach znalazły się instrukcje postępowania podczas alarmów, informacje o miejscach schronienia oraz zasady przygotowania zapasów na wypadek zagrożenia. Urzędy przypominają również o plecakach ewakuacyjnych, które powinny być gotowe do zabrania. W sytuacji zagrożenia może zabraknąć czasu na szukanie dokumentów, leków i najpotrzebniejszych rzeczy.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Nowy komunikat z 17 października. Polacy powinni wiedzieć, jak się zachować

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował 17 października 2026 roku komunikat zatytułowany „Poradnik na czas kryzysu. Jak przygotować się na sytuacje zagrożenia?”.

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Urząd zachęca Polaków do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dokumenty zawierają praktyczne informacje dotyczące postępowania podczas sytuacji kryzysowych, zasad ewakuacji, szukania schronienia i reagowania na komunikaty ostrzegawcze.

Wśród udostępnionych materiałów znalazły się instrukcje dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza oraz zachowania po usłyszeniu alarmu.

To kolejny element ogólnopolskich działań informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ludności.

Ważne: opublikowanie poradnika nie oznacza, że w Polsce zarządzono ewakuację ani że ogłoszono bezpośrednie zagrożenie.

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Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” przedstawia zasady postępowania w sytuacji, gdy konieczne staje się opuszczenie miejsca zamieszkania.

Jeżeli odpowiednie służby podejmą decyzję o ewakuacji, mieszkańcy powinni stosować się do wydawanych poleceń.

Przed wyjściem z domu, o ile sytuacja i czas na to pozwalają, należy:

  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  • odciąć dopływ wody i gazu oraz wyłączyć urządzenia elektryczne;
  • wygasić źródła ognia;
  • zabrać przygotowany plecak ewakuacyjny;
  • zadbać o dzieci, seniorów i osoby wymagające pomocy;
  • powiadomić bliskich o kierunku ewakuacji.

Rządowy poradnik przypomina także, że nie wolno blokować dróg przeznaczonych dla służb ratowniczych i transportu ewakuacyjnego.

Każdy domownik powinien mieć własny plecak

Jednym z najważniejszych zaleceń jest wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.

Państwowa Straż Pożarna wskazuje, że powinien on umożliwiać zaspokojenie podstawowych potrzeb przez pierwsze trzy doby sytuacji kryzysowej.

W plecaku powinny znaleźć się przede wszystkim dokumenty, woda, żywność, leki, apteczka, środki higieniczne, latarka, radio oraz zapasowe źródło energii.

Przydatne są również gotówka w niewielkich nominałach, ubrania na zmianę, odzież przeciwdeszczowa i folia termiczna.

Plecak powinien być dopasowany do możliwości fizycznych konkretnej osoby. Inny zestaw będzie potrzebny osobie dorosłej, a inny dziecku.

Dokumenty i gotówka. Tych rzeczy może zabraknąć najbardziej

Podczas ewakuacji dostęp do bankomatów, terminali płatniczych i internetu może być ograniczony.

Dlatego rządowe zalecenia wskazują na konieczność przygotowania niewielkiego zapasu gotówki w różnych nominałach.

Warto również zabezpieczyć dokumenty tożsamości i kopie najważniejszych dokumentów rodzinnych.

Przydatny może być pendrive zawierający ich cyfrowe kopie.

Dokumenty i pieniądze należy przechowywać w sposób pozwalający szybko je zabrać, ale jednocześnie chroniący przed zgubieniem lub kradzieżą.

Co z dziećmi? Rząd zwraca uwagę na jeden szczegół

W przypadku ewakuacji szczególnie ważne jest bezpieczeństwo najmłodszych.

Oficjalny poradnik zaleca, aby dzieci miały przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz niezbędne informacje medyczne.

To może ułatwić kontakt z rodziną, gdyby doszło do chwilowego rozdzielenia.

Rodzice powinni wcześniej ustalić z dziećmi sposób kontaktu i miejsce spotkania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Warto również wyjaśnić im, jak reagować na polecenia służb i dlaczego nie należy oddalać się od opiekunów.

Masz psa lub kota? O zwierzętach też trzeba pamiętać

Rządowe materiały przypominają, że przygotowanie do ewakuacji powinno obejmować również zwierzęta domowe.

Właściciele powinni mieć możliwość szybkiego zabrania transportera, smyczy, karmy, wody i potrzebnych leków.

Warto wcześniej przygotować dokumentację weterynaryjną oraz zadbać o identyfikację zwierzęcia.

Jeżeli ewakuacja zwierząt nie jest możliwa, należy postępować zgodnie z zaleceniami służb i w miarę możliwości zapewnić im bezpieczeństwo, wodę i pożywienie.

Nowa instrukcja MSWiA. Nie zawsze należy uciekać z budynku

Szczególnie ważna jest instrukcja dotycząca zagrożenia atakiem z powietrza, opublikowana przez MSWiA 25 września 2026 roku.

Ministerstwo podkreśla, że podczas alarmu nie zawsze najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest natychmiastowe wyjście na zewnątrz.

Jeżeli w pobliżu znajduje się odpowiednie miejsce schronienia, a droga do niego jest bezpieczna, należy udać się tam zgodnie z instrukcjami.

Jeśli jednak dotarcie do schronienia wymagałoby długiego przebywania na otwartej przestrzeni, lepszym rozwiązaniem może być pozostanie w budynku i przejście do centralnego pomieszczenia bez okien.

To istotna informacja, ponieważ ewakuacja i ukrycie się przed bezpośrednim zagrożeniem nie zawsze oznaczają to samo.

Polska przygotowuje plany ewakuacji ludności

Zasady przygotowywania planów ewakuacji określa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Przepisy przewidują opracowywanie planów na poziomie krajowym i wojewódzkim, z udziałem samorządów.

Plany uwzględniają między innymi liczbę osób przewidzianych do ewakuacji, możliwości transportowe, miejsca przyjęcia mieszkańców oraz sposoby przekazywania komunikatów.

Dotyczą różnych zagrożeń, w tym klęsk żywiołowych i sytuacji związanych z zagrożeniem wojennym.

Przygotowywanie takich dokumentów jest ustawowym obowiązkiem administracji, a nie informacją o rozpoczęciu ewakuacji.

Gdzie szukać informacji, gdy pojawi się zagrożenie?

Rząd zaleca korzystanie z oficjalnych źródeł informacji.

Najważniejsze komunikaty mogą być przekazywane przez Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, strony administracji publicznej oraz służby ratownicze.

Nie należy podejmować decyzji wyłącznie na podstawie niesprawdzonych wpisów w mediach społecznościowych.

W sytuacji kryzysowej szczególne znaczenie mają aktualne polecenia właściwych służb.

Komunikat opublikowany 17 października przypomina, że przygotowanie do ewentualnej ewakuacji powinno nastąpić wcześniej, a nie dopiero po otrzymaniu alarmu. Dokumenty, leki, woda i podstawowe wyposażenie mogą okazać się kluczowe w pierwszych godzinach zagrożenia.

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