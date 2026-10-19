Lidl odpalił wielką promocję od poniedziałku! Masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł. Klienci mają tylko jeden dzień na największy hit!
Od poniedziałku 19 października w Lidlu obowiązują nowe promocje, które mogą przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przeceniła podstawowe produkty spożywcze, w tym masło, mleko, owoce i sery. Szczególną uwagę zwraca masło Pilos za 2,49 zł, ale jest jeden haczyk: oferta obowiązuje wyłącznie w poniedziałek. Na skorzystanie z części pozostałych obniżek klienci mają czas do środy 21 października.
Lidl ruszył z nową akcją. Masło aż 50 procent taniej
Jedną z najciekawszych ofert jest masło ekstra Pilos o zawartości 83 procent tłuszczu, w kostce 200 g.
Cena promocyjna wynosi 2,49 zł za sztukę, podczas gdy cena wskazana przed obniżką to 4,99 zł.
Oznacza to rabat wynoszący około 50 procent.
Żeby skorzystać z promocji, trzeba kupić trzy kostki masła, aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Uwaga: oferta obowiązuje tylko w poniedziałek 19 października.
Mleko za 1,99 zł. Lidl obniżył cenę o połowę
Kolejną mocną promocją jest mleko UHT Mlekovita I Love Milk o zawartości tłuszczu 3,2 procent, w kartonie o pojemności 1 litra.
Cena została obniżona z 3,99 zł do 1,99 zł za opakowanie.
Warunkiem jest zakup sześciu kartonów lub wielokrotności sześciu, aktywowanie kuponu oraz użycie aplikacji Lidl Plus.
Limit wynosi 12 opakowań na kupon.
To oferta szczególnie interesująca dla rodzin, które regularnie kupują większe ilości mleka.
Polskie jabłka za 2,49 zł. Kolejna obniżka w Lidlu
W nowej gazetce znalazły się także czerwone polskie jabłka sprzedawane luzem.
Kilogram kosztuje 2,49 zł, zamiast wskazanych wcześniej 4,49 zł.
To obniżka o 2 zł na kilogramie.
Promocja stanowi jedną z głównych ofert owocowych rozpoczynających się w poniedziałek.
Maliny za 4,99 zł. Trzeba kupić dwa opakowania
Lidl przecenił również świeże maliny w opakowaniach po 125 g.
Cena promocyjna wynosi 4,99 zł za opakowanie, zamiast 8,99 zł.
Aby otrzymać rabat, należy kupić dwa opakowania lub wielokrotność dwóch, aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.
Limit wynosi cztery opakowania na kupon.
Oznacza to, że dwa opakowania malin można kupić za 9,98 zł.
Duże opakowanie sera taniej. Lidl zmienił cenę
W gazetce znalazł się także ser gouda w plastrach Pilos XXL o masie 500 g.
Nowa cena regularna wynosi 11,99 zł, wobec wcześniejszych 13,99 zł.
To oznacza oszczędność 2 zł na opakowaniu.
W tym przypadku sieć informuje o obniżeniu ceny regularnej, a nie o czasowej promocji uzależnionej od zakupu kilku sztuk.
Jajka w dużym opakowaniu. 30 sztuk za 20,99 zł
Kolejna propozycja to polskie świeże jaja ściółkowe Złota Nioska, wielkość M, klasa A.
Opakowanie zawierające 30 sztuk kosztuje 20,99 zł.
W przeliczeniu daje to około 70 groszy za jedno jajko.
Oferta może zainteresować osoby, które często gotują lub pieką i wolą kupować większe opakowania.
Najważniejsze ceny w Lidlu od 19 października
|Produkt
|Cena
|Masło ekstra Pilos 83%, 200 g
|2,49 zł
|Mleko UHT Mlekovita 3,2%, 1 l
|1,99 zł
|Jabłka czerwone polskie, 1 kg
|2,49 zł
|Maliny, 125 g
|4,99 zł
|Ser gouda Pilos XXL, 500 g
|11,99 zł
|Jajka ściółkowe Złota Nioska, 30 szt.
|20,99 zł
Klienci muszą uważać na warunki. Nie wszystkie ceny obowiązują bez aplikacji
Najważniejszym elementem nowej oferty są promocje wymagające aktywowania kuponów Lidl Plus.
Dotyczy to między innymi masła, mleka i malin.
W przypadku masła promocyjna cena obowiązuje tylko przy zakupie trzech opakowań. Mleko trzeba kupować po sześć kartonów, a maliny po dwa opakowania.
Niektóre oferty mają także limity zakupowe.
Dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić aktywne kupony i upewnić się, że do koszyka trafiła odpowiednia liczba produktów.
Największy pośpiech dotyczy masła Pilos. Cena 2,49 zł obowiązuje tylko w poniedziałek 19 października. Pozostałe wybrane promocje z gazetki są przewidziane na okres od 19 do 21 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.