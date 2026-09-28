Od poniedziałku wyłączenia prądu na Mazowszu. W Warszawie jedna z przerw może potrwać 9 godzin
Poniedziałek, 28 września, rozpoczyna serię zaplanowanych prac przy sieci energetycznej w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Przerwy dotyczą wskazanych adresów, a nie całego województwa. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić harmonogram: pod jednym z warszawskich adresów wyłączenie zaplanowano od rana aż do godziny 16:00.
Najdłuższa z potwierdzonych na poniedziałek przerw dotyczy ul. Prymasa Augusta Hlonda 12 w Warszawie. Stoen Operator podaje godziny 7:00–16:00 i wskazuje modernizację sieci niskiego napięcia jako przyczynę prac.
Na poniedziałkowej liście wyłączeń poza stolicą znajdują się również Borowa Góra przy ul. Brzozowej, Dobrzyń przy ul. Prostej oraz Dosin przy ulicach Zegrzyńskiej i Rumiankowej. W tych miejscach przerwy zaplanowano od 9:00 do 13:00.
We wtorek i środę kolejne adresy
We wtorek 29 września Stoen zapowiada prace między innymi przy ul. Kwarty 13 i 15 oraz Dźwigowej 38 w godzinach 8:00–16:00. Wyłączenia od 8:00 do 14:00 obejmują też wskazane numery przy ulicach Bombardierów i Strycharskiej.
Na środę 30 września operator wymienia w Warszawie ul. Marii Bohuszewiczówny 15 i 17 (9:00–15:00) oraz Tamkę 4A (7:00–14:00). Prace na kolejne dni zapowiedziano również w miejscowościach pod Warszawą.
Planowane godziny mogą się zmienić, a wyłączenie może zostać odwołane. Mieszkańcy powinni sprawdzić dokładny adres bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w wykazie swojego operatora: Stoen Operator dla Warszawy lub PGE Dystrybucja dla obsługiwanych przez PGE miejscowości Mazowsza. Nagły brak zasilania można zgłosić pod numerem 991.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.