Od poniedziałku wyłączenia prądu na Mazowszu. W Warszawie jedna z przerw może potrwać 9 godzin

28 września 2026 07:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poniedziałek, 28 września, rozpoczyna serię zaplanowanych prac przy sieci energetycznej w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Przerwy dotyczą wskazanych adresów, a nie całego województwa. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić harmonogram: pod jednym z warszawskich adresów wyłączenie zaplanowano od rana aż do godziny 16:00.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Najdłuższa z potwierdzonych na poniedziałek przerw dotyczy ul. Prymasa Augusta Hlonda 12 w Warszawie. Stoen Operator podaje godziny 7:00–16:00 i wskazuje modernizację sieci niskiego napięcia jako przyczynę prac.

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Na poniedziałkowej liście wyłączeń poza stolicą znajdują się również Borowa Góra przy ul. Brzozowej, Dobrzyń przy ul. Prostej oraz Dosin przy ulicach Zegrzyńskiej i Rumiankowej. W tych miejscach przerwy zaplanowano od 9:00 do 13:00.

We wtorek i środę kolejne adresy

We wtorek 29 września Stoen zapowiada prace między innymi przy ul. Kwarty 13 i 15 oraz Dźwigowej 38 w godzinach 8:00–16:00. Wyłączenia od 8:00 do 14:00 obejmują też wskazane numery przy ulicach Bombardierów i Strycharskiej.

Na środę 30 września operator wymienia w Warszawie ul. Marii Bohuszewiczówny 15 i 17 (9:00–15:00) oraz Tamkę 4A (7:00–14:00). Prace na kolejne dni zapowiedziano również w miejscowościach pod Warszawą.

Planowane godziny mogą się zmienić, a wyłączenie może zostać odwołane. Mieszkańcy powinni sprawdzić dokładny adres bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w wykazie swojego operatora: Stoen Operator dla Warszawy lub PGE Dystrybucja dla obsługiwanych przez PGE miejscowości Mazowsza. Nagły brak zasilania można zgłosić pod numerem 991.

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