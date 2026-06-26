Od poniedziałku zmienia się pół tramwajowej Warszawy. Objazdy, zmiany, utrudnienia dla kierowców
Od poniedziałku 29 czerwca tramwajarze rozpoczynają jeden z największych wakacyjnych remontów w historii Warszawskiego Programu Torowego. Prace ruszają jednocześnie na węźle Kino Femina, w Alei „Solidarności” i na ulicy Grójeckiej – a kierowcy odczują zmiany niemal tak samo silnie jak pasażerowie tramwajów.
Femina – węzeł bez remontu od 2009 roku
Skrzyżowanie Alei „Solidarności” i Alei Jana Pawła II, znane warszawiakom jako węzeł Kino Femina, otwiera listę wakacyjnych robót. Ostatni gruntowny remont przeszło tam w 2009 roku – od tego czasu intensywny ruch zrobił swoje, zarówno z torowiskiem, jak i z nawierzchnią drogową. Prace, które przeprowadzi firma Skanska, obejmą ponad 1300 metrów toru pojedynczego: wymianę szyn, rozjazdów i zwrotnic, remont przystanków oraz nowe nawierzchnie na skrzyżowaniach i przejściach.
Wykorzystując ograniczenie ruchu tramwajowego przy Feminie, ekipy zajmą się też dwoma sąsiednimi odcinkami Alei „Solidarności”. Pierwszy etap to fragment między Kercelakiem a Żelazną – 727 metrów toru, bez remontu od 2004 roku. W drugim etapie, od początku sierpnia, prace przeniosą się na odcinek między Feminą a Placem Bankowym, gdzie ostatni remont przeprowadzono w 2001 roku. Na obu odcinkach powstanie też system odwodnienia, którego dotąd tam nie było – to właśnie brak odprowadzania wody był jedną z głównych przyczyn przyspieszonego zużycia infrastruktury.
Grójecka kończy dwie dekady czekania
Drugie duże zadanie to ostatni niewyremontowany fragment torowiska na ulicy Grójeckiej, między Placem Narutowicza a Placem Zawiszy. Ten odcinek czekał na modernizację od 2001 roku – przez lata brak odwodnienia i postępujące zużycie doprowadziły do deformacji torowiska, które wymusiły ograniczenie prędkości tramwajów nawet do 10 km/h.
Firma Balzola przeprowadzi tam kompleksową przebudowę – ponad kilometr toru pojedynczego, nową podbudowę, odwodnienie i remont przystanków. Prace potrwają od 29 czerwca do początku sierpnia, równolegle z zamknięciem przedłużenia Grójeckiej w Alejach Jerozolimskich. Kierowcy stracą na czas robót przejazd przez tory na wysokości ulicy Niemcewicza – objazd prowadzi przez tymczasową zawrotkę na Placu Narutowicza.
Co zmienia się dla kierowców na Feminie
W rejonie węzła Kino Femina przejazd przez centralną część skrzyżowania będzie całkowicie niemożliwy. Ruch samochodowy skierowano na objazdy z wykorzystaniem tymczasowych zawrotek w rejonie kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ulicy Nowolipie oraz ulicy Ogrodowej. Zmienią się też tymczasowe przejścia dla pieszych – zostaną przesunięte poza obszar prowadzonych robót.
„Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, ale mimo wszystko ruch na ulicach jest zauważalnie mniejszy, a z tramwajów korzysta o ok. 20 proc. mniej podróżnych” – mówi Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. To właśnie ten spadek ruchu pozwala prowadzić tak duże prace równolegle w kilku punktach miasta naraz.
Które tramwaje znikają, a które jedzie inaczej
Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 9, 13, 19, 23, 25, 33 oraz 77. Zmienią się trasy linii 1, 16, 17, 18, 20, 26 i 67, a do sieci wejdą trzy uzupełniające linie – 63, 73 i 76.
Linia 1 pojedzie z Żerania Wschodniego i Annopola na Plac S. Starynkiewicza. Linia 17 trasą przez Puławską, Marszałkowską i gen. W. Andersa dojedzie do Stawek i dalej do Tarchomina Kościelnego. Linia 16 zostanie wydłużona do Metra Młociny. Tramwaje linii 18 z Placu Bankowego pojedą na Pragę Aleją „Solidarności”, a potem przez Targową, Ratuszową i Jagiellońską wrócą na stałą trasę. Linia 20 przejedzie przez Wisłę Mostem Gdańskim, ulicami Okopową, Z. Słomińskiego i S. Starzyńskiego. Składy 26 ominą zamknięty fragment Alei „Solidarności” jadąc Skierniewicką, M. Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II. Linia 67 pojedzie ze Stegien do PKP Służewiec.
Nowe linie uzupełniające 63 i 73 ruszą z pętli P+R Aleja Krakowska na Pragę – przez Plac Narutowicza, Filtrową, L. Krzywickiego, Nowowiejską, Aleję Niepodległości, T. Chałubińskiego, Aleję Jana Pawła II i Aleję „Solidarności”. Składy 63 dojadą do Kawęczyńskiej, a 73 do Czynszowej. Linia 76 połączy Miasteczko Wilanów z Nowym Bemowem przez centrum – Puławską, Marszałkowską, gen. W. Andersa, Stawki, Aleję Jana Pawła II, W. Broniewskiego i Aleję W. Reymonta.
Autobusy zastępcze na czas remontu
Na trasy wyjadą dwie nowe linie zastępcze. Z26 pojedzie między Placem Bankowym a Zajezdnią Wola, a Z33 między Dworcem Centralnym a Rondem Zgrupowania AK „Radosław”. Nadal kursować będą autobusy linii Z-9, łączące Plac G. Narutowicza z Rondem J. Waszyngtona – to zastępcza linia działająca już wcześniej z powodu prac w Alejach Jerozolimskich.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak zaplanować podróż w najbliższych tygodniach
Zanim wyjdziesz z domu na przystanek, warto sprawdzić, czy Twoja zwykła linia w ogóle jesździ na starej trasie – lista zmian jest długa, a niektóre tramwaje, jak 16 czy 20, jeżdżą zupełnie inną drogą niż zwykle, nie tylko przez wyłączony odcinek. Najbardziej aktualne informacje o objazdach i zmianach w rozkładach jazdy znajdziesz na stronie infoulice.um.warszawa.pl oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Remonty przy Feminie i na Grójeckiej mają potrwać do początku sierpnia, choć prace przy Alei „Solidarności” są podzielone na dwa etapy i drugi z nich zacznie się dopiero 3 sierpnia – więc utrudnienia w tym rejonie nie skończą się od razu po pierwszym terminie. Dla kierowców kluczowa zmiana to całkowite zamknięcie przejazdu przez skrzyżowanie przy Feminie – jeśli regularnie przejeżdżasz tą trasą, lepiej już teraz zaplanować alternatywną drogę, zamiast szukać objazdu na miejscu w pierwszy dzień utrudnień.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.