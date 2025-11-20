Od soboty wchodzi ważna zmiana na kolei. PKP Intercity zawiesza kluczową usługę. To efekt alarmu Charlie
PKP Intercity wydało pilny komunikat po decyzji premiera Donalda Tuska z 19 listopada 2025 roku. W związku z wprowadzeniem trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na wybranych szlakach kolejowych, od soboty 22 listopada usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje całkowicie zawieszona aż do odwołania.
To pierwszy taki przypadek od wielu lat. Sytuacja jest bez precedensu.
Dlaczego zawieszono usługę? Oficjalne wyjaśnienie PKP Intercity
Alarm CHARLIE to trzeci w czterostopniowej skali poziom gotowości. Wprowadza się go, gdy istnieje realne ryzyko:
- aktów sabotażu,
- ataków na infrastrukturę krytyczną,
- działań dywersyjnych wymierzonych w transport i tory kolejowe.
PKP Intercity podkreśla, że decyzja jest koniecznością wynikającą z ochrony pasażerów oraz infrastruktury, a służby rekomendowały natychmiastowe ograniczenia mogące zminimalizować ryzyko zagrożeń.
To kolejny element wzmożonych działań bezpieczeństwa po serii incydentów i zgłoszeń o podejrzanych osobach na torach w całej Polsce.
W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego Charlie, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania.
Wprowadzenie stopnia Charlie… pic.twitter.com/fxO8Ye7fIF
— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) November 20, 2025
Co dokładnie zostaje wstrzymane?
Od soboty nie będzie można nadać przesyłki konduktorskiej, czyli popularnej usługi umożliwiającej szybkie przekazywanie paczek między dworcami przy pomocy pociągów.
Zawieszenie obejmuje wszystkie przesyłki standardowe, niezależnie od trasy.
Wyjątki: co nadal będzie przewożone?
Usługa NIE jest wstrzymana w przypadkach, które dotyczą ratowania zdrowia i życia.
PKP Intercity nadal będzie przewozić:
- leki ratujące życie,
- preparaty krwiopochodne,
- materiały biologiczne przeznaczone dla szpitali i laboratoriów.
To jedyne kategorie wyłączone z ograniczeń.
Co to oznacza dla pasażerów?
Jeśli korzystasz regularnie z usługi przesyłek konduktorskich, musisz liczyć się z tym, że od 22 listopada nie nadasz paczki w żadnym pociągu PKP Intercity.
Zgodnie z decyzją służb i rządu, ograniczenie może potrwać długo. Na razie termin przywrócenia usługi nie został podany.
Sytuacja jest dynamiczna, a kolejne ograniczenia – jeśli zagrożenie wzrośnie – są możliwe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.