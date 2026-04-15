Od soboty zamknięcie ważnego wlotu w Warszawie. Sprawdziliśmy zmiany. Kierowcy i pasażerowie odczują je od rana
Jeszcze wszystko działa jak zwykle, ale już za chwilę wielu z nas w Warszawie zobaczy zupełnie inną organizację ruchu. Zmiany nie będą kosmetyczne – obejmą jeden z newralgicznych odcinków Ochoty i wpłyną zarówno na kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.
Od soboty 18 kwietnia 2026 rusza kolejny etap budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.. I to właśnie ten etap przynosi najwięcej utrudnień.
Zamknięty wlot i zmiana ruchu. To miejsce będzie problematyczne
Najważniejsza zmiana dotyczy skrzyżowania, które wielu z nas zna z codziennych przejazdów. Zamknięty zostanie północny wlot ul. Szczęśliwickiej – od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kierunku ul. Sokołowskiego „Grzymały”.
W praktyce oznacza to jedno – nie przejedziemy tamtędy jak dotychczas. Ruch zostanie przeorganizowany, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.
Sprawdzając to miejsce wcześniej, widzieliśmy już przygotowania do zmian. Teraz wchodzą one w decydującą fazę.
Autobusy zmieniają trasy. To odczujemy od pierwszego kursu
Zmiany zaczynają obowiązywać od początku kursowania w sobotę. Obejmują kilka ważnych linii, z których korzystamy na co dzień w Warszawie.
Najważniejsze korekty:
154 – pojedzie przez Dickensa, Białobrzeską i Sokołowskiego „Grzymały” do Dworca Zachodniego
172 – zostanie skierowana przez Bitwy Warszawskiej 1920 r., Białobrzeską i Aleje Jerozolimskie
184 – pojedzie przez al. Prymasa Tysiąclecia do Metra Młociny
157 – wraca na swoją podstawową trasę
Zmiany obejmują też linie 167, 208, 414, 521 oraz nocną N01, które utrzymują lub kontynuują trasy objazdowe.
Przystanki znikają i wracają. Tu łatwo się pomylić
To moment, na który musimy szczególnie uważać. Widzimy, że zmiany przystankowe są szerokie i mogą wprowadzić chaos w pierwszych dniach.
Zawieszone zostają m.in.:
– GRZYMAŁY-SOKOŁOWSKIEGO 05 i 06
– SZCZĘŚLIWICKA 04 i 55
– BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 01, 02, 06, 10, 12
Jednocześnie wracają lub działają przystanki takie jak:
– OPACZEWSKA
– DUNAJECKA (nowa nazwa zespołu przystankowego)
– ROKOSOWSKA
– HALA KOPIŃSKA
Widzimy też zmianę nazwy – PRZEMYSKA staje się DUNAJECKA, co może zmylić osoby przyzwyczajone do starego oznaczenia.
To potrwa dłużej. Zmiany nie znikną po weekendzie
To nie jest chwilowe utrudnienie. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania, co w praktyce oznacza tygodnie, a nawet miesiące zmian.
Budowa trasy tramwajowej w tym miejscu to jedna z większych inwestycji w Warszawie. Każdy etap oznacza kolejne ograniczenia.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli poruszamy się w rejonie Ochoty, Szczęśliwic i Bitwy Warszawskiej 1920 r., powinniśmy przygotować się na realne utrudnienia.
W praktyce:
– wyjeżdżamy wcześniej – szczególnie w godzinach szczytu
– sprawdzamy trasę autobusu przed wyjściem
– zwracamy uwagę na nowe nazwy przystanków
– przygotowujemy alternatywne dojazdy
Jeśli jedziemy autem, musimy liczyć się z korkami i zmianami pierwszeństwa. Jeśli korzystamy z komunikacji – z nowymi trasami i możliwym wydłużeniem czasu przejazdu.
Widzimy to już przy podobnych inwestycjach w Warszawie – pierwsze dni są najtrudniejsze. Potem ruch się stabilizuje, ale na początku warto zachować czujność.
Najważniejsze – zmiany startują już w sobotę rano. Jeśli nie sprawdzimy trasy wcześniej, możemy się mocno zdziwić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.