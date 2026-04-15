Od soboty zamykają kluczową ulicę w Warszawie. Tysiące kierowców wpadną w objazdy
Jeszcze możemy przejechać bez większych problemów, ale to już ostatnie dni. W Warszawie rusza kolejny etap prac, który całkowicie zmieni codzienny dojazd dla tysięcy osób. Jeśli jeździmy w stronę Wawra, Radości czy Falenicy, musimy przygotować się na zupełnie nową rzeczywistość.
Od soboty 18 kwietnia 2026 zaczynają się główne roboty na tzw. linii otwockiej. To moment, który odczujemy natychmiast – zarówno jako kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.
Patriotów podzielona na pół. Zamknięcie w newralgicznym miejscu
Najważniejsza zmiana dotyczy ul. Patriotów, jednej z głównych arterii w tej części Warszawy. Zamknięta zostanie wschodnia nitka przy stacjach w Radości i Falenicy.
W praktyce oznacza to, że ruch zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Już teraz widzimy, że to miejsce jest bardzo wrażliwe na wszelkie utrudnienia – nawet niewielkie zmiany powodują tam korki.
Dodatkowo zamknięty będzie przejazd przy ul. Izbickiej, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację.
Zmiany od godziny 9:00. Kierowcy wjadą w nowy układ jeszcze w weekend
Kolejarze zaczną wprowadzać zmiany w sobotę około 9:00 rano. I to jest kluczowy moment – wielu kierowców może jeszcze o tym nie wiedzieć.
Do końca weekendu ruch zostanie całkowicie przeorganizowany. Jeśli wyjedziemy w tę część Warszawy bez sprawdzenia trasy, możemy utknąć w korku bez wyjścia.
Autobusy pojadą inaczej. To największa zmiana dla mieszkańców
Sprawdziliśmy dokładnie nowe trasy i widzimy, że zmiany są bardzo szerokie. Dotyczą kilku kluczowych linii, z których korzystamy codziennie.
Linia 115 – przejedzie na drugą stronę torów tymczasowym przejazdem w Radości, a potem wróci przez Południową Obwodnicę Warszawy.
Linia 213 – nie przejedzie na wschodnią stronę torów. Pojedzie objazdem przez Pannę Wodną, Zasadową i Wał Miedzeszyński.
Linia 161 – przejmie część trasy i będzie kończyć kursy przy placu budowy, zawracając w rejonie ul. Radłowskiej.
Linia 142 – wraca na swoją trasę, ale z korektami w rejonie Patriotów.
Dodatkowo pojawia się wsparcie w postaci linii 229, która obsłuży brakujące odcinki, m.in. w rejonie PKP Falenica.
To już trwa. Kolejny etap dużej inwestycji w Warszawie
Widzimy, że to nie jest początek problemów, tylko ich kontynuacja. Już wcześniej zamknięto przejazd w Falenicy, a od 12 do 26 kwietnia pociągi nie kursują między Warszawą Wawer a Otwockiem.
To pokazuje skalę inwestycji. Modernizacja linii otwockiej to jeden z największych projektów kolejowych w tej części Warszawy.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli mieszkamy lub dojeżdżamy w rejon Wawra, Radości lub Falenicy, musimy przygotować się na realne utrudnienia przez najbliższe tygodnie.
W praktyce powinniśmy:
– sprawdzić trasę przed wyjazdem – nawet jeśli jeździmy tam codziennie
– wyjeżdżać wcześniej – szczególnie rano i po południu
– zwrócić uwagę na zmienione trasy autobusów
– przygotować alternatywne drogi, np. przez Wał Miedzeszyński
Jeśli korzystamy z komunikacji miejskiej, warto sprawdzić nowe rozkłady. Widzimy, że zmiany są na tyle duże, że „jazda na pamięć” może się nie sprawdzić.
Najważniejsze jest jedno – od soboty rano ruch w tej części Warszawy zmienia się całkowicie. I pierwsze dni będą najtrudniejsze.
