Od stycznia 2026 seniorzy dostaną więcej pieniędzy. ZUS potwierdza podwyżki
To dobra wiadomość dla setek tysięcy emerytów, którzy nadal pozostają aktywni zawodowo. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 4806 zł brutto, co oznacza dodatkowe 140 zł miesięcznie dla pracujących seniorów.
Więcej pieniędzy dla pracujących emerytów
Podwyżka płacy minimalnej to nie tylko korzyść dla młodszych pracowników, ale również dla tych, którzy mimo emerytury wciąż pracują. W Polsce takich osób jest już ponad 850 tysięcy. Według danych ZUS aż 541 tysięcy z nich ma również aktywne ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia z 4666 zł do 4806 zł brutto oznacza wyższą pensję netto dla osób, które dorabiają na podstawie umów o pracę lub zlecenia. Dla wielu seniorów to realne wsparcie domowego budżetu — szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia i nadchodzących zimowych wydatków.
Coraz więcej emerytów decyduje się na pracę
Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba pracujących emerytów rośnie z roku na rok. W ciągu pięciu lat – od 2018 do 2023 – wzrosła o 14 procent. Obecnie średnio 136 na 1000 emerytów w Polsce kontynuuje aktywność zawodową, a większość z nich stanowią kobiety (blisko 58 proc.).
Powody są proste: rosnące wydatki, potrzeba kontaktu z ludźmi i chęć pozostania w dobrej kondycji psychicznej. Wielu seniorów przyznaje też, że coroczne podwyżki płacy minimalnej motywują ich do dalszej pracy, ponieważ realnie poprawiają ich sytuację finansową.
Polska płaca minimalna rośnie w rekordowym tempie
Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia w ostatnich latach było bezprecedensowe. Jeszcze w 2014 roku wynosiło ono 1680 zł, a w 2018 roku 2100 zł. Od tego czasu przyrosty przyspieszyły – w 2022 roku było to 3010 zł, a w 2025 roku już 4666 zł.
Nadchodząca podwyżka do 4806 zł brutto nie jest tak spektakularna jak wcześniejsze wzrosty, ale wciąż stanowi ważny krok w kierunku poprawy dochodów Polaków o najniższych zarobkach.
Co to oznacza dla seniorów
Podniesienie płacy minimalnej to nie tylko dodatkowe środki dla pracujących emerytów, ale też wyższe składki emerytalne i zdrowotne, które mogą w dłuższej perspektywie przełożyć się na większe świadczenia.
ZUS przypomina, że seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń — niezależnie od wysokości zarobków. W praktyce oznacza to, że każdy emeryt może połączyć świadczenie z pracą i skorzystać z rosnącego wynagrodzenia minimalnego.
Od stycznia 2026 roku ponad 850 tysięcy emerytów otrzyma wyższe pensje dzięki wzrostowi płacy minimalnej. Dodatkowe 140 zł miesięcznie może nie wydaje się dużą kwotą, ale dla wielu seniorów to realna poprawa komfortu życia i motywacja do dalszej aktywności zawodowej.
Wyższe pensje, większa niezależność, więcej bezpieczeństwa – to główne efekty zmian, które wejdą w życie już za niespełna dwa miesiące.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.