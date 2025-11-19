Od stycznia państwo zacznie przelewać 1127 zł miesięcznie. Nie ma znaczenia dochód ani praca
Już od 1 stycznia 2026 roku rusza ostatni etap reformy dotyczącej świadczenia wspierającego. Rząd potwierdził, że od nowego roku pomoc finansowa obejmie osoby z niepełnosprawnościami, które do tej pory były poza systemem wsparcia. To oznacza, że tysiące dorosłych, którzy dotąd nie kwalifikowali się do żadnej formy comiesięcznej pomocy, otrzymają stałe świadczenie — co najmniej 1127 zł miesięcznie — bez względu na dochody, pracę czy pobierane już świadczenia.
Nowe zasady obejmą osoby, które w ocenie potrzeby wsparcia uzyskały od 70 do 77 punktów. To grupa, która do tej pory była pomijana, bo świadczenie przysługiwało wyłącznie osobom z punktacją 78–100. Teraz katalog uprawnionych zostaje zamknięty, a cały system wsparcia obejmuje wszystkie osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Co ważne, świadczenie wspierające jest całkowicie niezależne od sytuacji finansowej. Można je otrzymać niezależnie od pobieranej renty, emerytury, wynagrodzenia czy innych form pomocy. Państwo nie bada dochodu, a jedynym kryterium jest liczba punktów przyznana w ocenie potrzeby wsparcia. W 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na miesięczne kwoty od 751 zł do ponad 4 tys. zł — w zależności od stopnia potrzeby wsparcia.
Stawki prezentują się następująco: 70–74 punkty to 751,56 zł; 75–79 punktów to 1127,35 zł; 80–84 punkty to 1503,13 zł; 85–89 punktów to 2254,69 zł; 90–94 punkty to 3382,04 zł; a przy najwyższym progu 95–100 punktów świadczenie wyniesie 4133,60 zł miesięcznie.
Aby skorzystać z programu, potrzebna jest jedna ocena — decyzja wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zespół ustala poziom potrzeby wsparcia, a gdy tylko punktacja zostanie potwierdzona, ZUS automatycznie przejmuje proces wypłaty pieniędzy. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, tak długo, jak długo obowiązuje orzeczenie.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma orzeczenie o niepełnosprawności, to od stycznia 2026 roku można otrzymać nawet 1127 zł miesięcznie — a w wielu przypadkach znacznie więcej. Nie ma tu żadnych progów dochodowych, nie trzeba rezygnować z innych świadczeń, nie trzeba udowadniać złej sytuacji materialnej. Wystarczy aktualna ocena powyżej 70 punktów.
Od nowego roku system staje się jednym z najbardziej dostępnych i konkretnych form wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jeśli możesz spełnić warunki — warto zrobić to jak najszybciej. Ta pomoc będzie trafiać na konta regularnie i bezterminowo, a dla wielu rodzin może stać się realnym, stabilnym wsparciem finansowym.
