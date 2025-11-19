Od stycznia ZUS wypłaci prawie 7000 zł miesięcznie. Nowa grupa seniorów automatycznie dostanie wyjątkowe świadczenie
Od początku 2026 roku ZUS zacznie wypłacać seniorom rekordowo wysoką emeryturę honorową. Po marcowej waloryzacji kwota tego wyjątkowego dodatku dla stulatków wzrośnie do 6911,63 zł brutto miesięcznie, czyli niemal 7000 zł. To wyraźny skok w porównaniu z rokiem 2025, kiedy świadczenie wynosiło 6589,67 zł.
Nowe prawo do wypłaty uzyskają osoby urodzone w 1926 roku, które w 2026 skończą 100 lat. Co ważne – seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku. ZUS przyznaje emeryturę honorową automatycznie, pod warunkiem że dana osoba pobiera już emeryturę lub rentę i posiada polskie obywatelstwo. Wypłata pojawi się na koncie w miesiącu setnych urodzin.
Emerytura honorowa jest świadczeniem dożywotnim i nie można jej utracić. W całym kraju pobiera ją już ponad 3,5 tysiąca osób, a najstarsza beneficjentka ma 108 lat i mieszka w Kołobrzegu. W województwie zachodniopomorskim wypłacanych jest około 175 takich dodatków – większość trafia do kobiet, które statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni.
Choć świadczenie podlega podatkowi PIT i składce zdrowotnej, eksperci podkreślają, że jego znaczenie jest symboliczne – to forma uhonorowania Polaków, którzy dożyli imponującego wieku i nadal pobierają świadczenia z ZUS.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz w rodzinie osobę, która w 2026 roku skończy 100 lat, może ona otrzymać blisko 7000 zł miesięcznie – bez żadnych formalności. Warto jedynie upewnić się, że jej dane w ZUS są aktualne i że pobiera ona świadczenia, do których ma prawo. Całą resztą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od stycznia 2026 roku emerytura honorowa stanie się jedną z najwyższych regularnych wypłat w polskim systemie emerytalnym. To kolejny krok w stronę docenienia najstarszych obywateli i zapewnienia im realnego wsparcia finansowego na jesień życia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.