Od wtorku rusza prawdziwe szaleństwo. Biedronka tnie ceny do symbolicznych kwot

6 kwietnia 2026 17:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już od wtorku 7 kwietnia w sklepach Biedronka zacznie się akcja, która przyciągnie tłumy. Sieć przygotowała promocje, obok których trudno przejść obojętnie. Niektóre produkty będą dostępne dosłownie za grosze jest jeden warunek.

Mleko za 0,99 zł. Trzeba spełnić warunek

Największe emocje budzi oferta na mleko UHT 3,2% marki Mleczna Dolina. Przy zakupie 6 sztuk, cena jednej spada do 0,99 zł.

To ogromna różnica, bo standardowa cena bez promocji wynosi 3,29 zł za opakowanie. Oznacza to realną obniżkę sięgającą ponad 60%.

Warto jednak pamiętać o limicie – maksymalnie 12 sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.

Masło za 0,99 zł. Promocja, która zniknie najszybciej

Jeszcze większe zainteresowanie może wzbudzić promocja na masło ekstra 82%. Przy zakupie 3 kostek, każda kosztuje tylko 0,99 zł.

To oznacza rabat aż o 83% względem ceny regularnej, która wynosi 5,99 zł.

Tu również obowiązuje limit – 3 sztuki dziennie na kartę lub aplikację.

Karta lojalnościowa kluczem do promocji

Nie da się ukryć – większość najlepszych ofert jest dostępna tylko dla osób korzystających z programu Moja Biedronka.

Bez karty lub aplikacji ceny wracają do standardowego poziomu. W praktyce oznacza to, że różnice mogą sięgać kilku złotych na jednym produkcie.

Takie promocje zwykle mają jeden efekt – szybkie znikanie towaru z półek. Produkty objęte największymi rabatami potrafią wyprzedać się już w pierwszych godzinach.

Jeśli ktoś planuje uzupełnić zapasy podstawowych produktów, wtorek może być najlepszym momentem. Szczególnie że mowa o artykułach codziennego użytku, które i tak kupujemy regularnie.

