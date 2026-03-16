Od wtorku ruszają wyłączenia prądu na Mazowszu. Sprawdź adresy
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział kolejne wyłączenia związane z pracami technicznymi i modernizacją infrastruktury. Pierwsze z nich rozpoczną się już we wtorek 17 marca.
Dlaczego zabraknie prądu
Zapowiedziane przerwy są elementem planowanych prac serwisowych w sieci energetycznej. W tym czasie prowadzone będą działania konserwacyjne oraz modernizacyjne, które wymagają czasowego odłączenia energii.
Takie prace mają poprawić bezpieczeństwo oraz stabilność dostaw prądu w regionie. Dla części mieszkańców mogą jednak oznaczać kilkugodzinne utrudnienia.
Gdzie prąd zniknie już we wtorek
Jedne z pierwszych wyłączeń zaplanowano w powiecie sierpeckim.
Rościszewo
Puszcza 15–18, 17A, 34 oraz działka 113/2
17.03.2026 – godz. 08:00–15:30
W tym samym dniu przerwy pojawią się także w innych miejscowościach.
Raciąż
Kraśniewo 22–24, 26
17.03.2026 – godz. 08:00–14:00
Stara Biała
Bronowo-Zalesie 28, 30, działka 68/15 oraz Nowe Bronowo 11
17.03.2026 – godz. 09:15–13:15
Słupno
Ramutowo 30–32, 34 oraz S-373
17.03.2026 – godz. 08:45–11:45
Radzanowo
Ciółkówko 16, 17 oraz 50/4
17.03.2026 – godz. 08:00–15:00
Jak przygotować się na brak prądu
Planowane wyłączenia zazwyczaj trwają kilka godzin, dlatego warto wcześniej przygotować się na ewentualne utrudnienia. Dobrym rozwiązaniem jest naładowanie telefonów oraz przygotowanie zapasowego oświetlenia.
Jeżeli prąd nie wróci po zakończeniu zaplanowanej przerwy, warto sprawdzić bezpieczniki w domu i zapytać sąsiadów, czy również mają problem z energią.
W przypadku podejrzenia awarii należy skontaktować się z pogotowiem energetycznym pod numerem 991 i podać dokładny adres zdarzenia.
