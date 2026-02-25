Odeszła Maria Znojewska. Byłą łączniczką Powstania Warszawskiego
Maria Znojewska ps. „Alina”, legendarna łączniczka Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła 24 lutego 2026 roku w wieku 103 lat. Bohaterka odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym przez ostatnie dwie dekady była niezwykle ważną postacią dla społeczności Kalisza i Pruszkowa
W poniedziałek 24 lutego 2026 roku odeszła Maria Znojewska, legendarna łączniczka Powstania Warszawskiego. Bohaterka, która przez ostatnie 20 lat mieszkała w Kaliszu, była jedną z ostatnich osób pamiętających dramatyczne wydarzenia z sierpnia 1944 roku. Informację o jej śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego oraz prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski.
Szlak bojowy i poświęcenie „Aliny”
Maria Znojewska urodziła się w 1923 roku. Już jako nastolatka przygotowywała się do służby ojczyźnie w strukturach Przysposobienia Wojskowego Kobiet, gdzie szkoliła się pod okiem swojej kuzynki, Ireny Majewskiej-Bojnarowskiej. Podczas okupacji pracowała w znanych browarach Haberbusch i Schiele, jednocześnie biorąc udział w tajnym nauczaniu.
Jako łączniczka VII Obwodu „Obroża” (Rejon „Helenów”) pełniła kluczową rolę w komunikacji między stolicą a obozem Dulag 121 w Pruszkowie. Podczas walk w okolicach Placu Narutowicza w sierpniu 1944 roku została ranna odłamkiem w nogę. Mimo odniesionych obrażeń nie opuściła posterunku – po opatrzeniu rany kontynuowała pracę w punkcie sanitarnym, ratując życie żołnierzy i cywilów.
Państwowe odznaczenia i życie po wojnie
Za swoją niezłomną postawę Maria Znojewska została uhonorowana najważniejszymi odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi. W jej dorobku znalazły się: Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Warszawski Krzyż Powstańczy, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”.
Po wojnie przez lata związana była z Pruszkowem, ostatecznie jednak zamieszkała w Kaliszu, gdzie do ostatnich dni była aktywną uczestniczką życia społecznego, dzieląc się swoimi wspomnieniami z młodszymi pokoleniami.
„Była nie tylko bohaterką powstania warszawskiego, ale przede wszystkim niezwykle ciepłym, serdecznym człowiekiem, który swoją obecnością i opowieściami potrafił poruszyć serca kolejnych pokoleń Kaliszan. Jej życie było pięknym świadectwem odwagi, wierności wartościom i miłości do Ojczyzny. W imieniu mieszkańców Kalisza składam jej rodzinie i bliskim wyrazy najgłębszego współczucia oraz zapewnienie o naszej wdzięcznej pamięci” – tak opisał Panią Marię prezydent miasta, Krystian Kinastowski.
