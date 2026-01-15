Odszedł prof. Leszek Paradowski. Nie żyje legenda medycyny i „wielki rektor”
Polska nauka poniosła niepowetowaną stratę. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przekazał tragiczną wiadomość o śmierci profesora Leszka Paradowskiego. Wybitny gastroenterolog, wizjoner i były rektor, który ukształtował pokolenia lekarzy, zmarł w wieku 80 lat.
Społeczność akademicka żegna człowieka, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii wrocławskiej medycyny. Profesor Paradowski kierował uczelnią na przełomie tysiącleci, sprawując funkcję rektora w latach 1999–2005. Jego wkład w rozwój placówki oraz autorytet, jakim się cieszył, podkreślają słowa profesora Marka Ziętka, który w poruszającym pożegnaniu nazwał zmarłego „jednym z wielkich rektorów”.
Całe życie w służbie pacjentom
Kariera profesora Paradowskiego była nierozerwalnie związana z pomocą drugiemu człowiekowi. Urodzony w 1946 roku w Lesznie, dyplom lekarza uzyskał z wyróżnieniem, co zwiastowało jego wybitną drogę zawodową. Przez dwie dekady, aż do 2016 roku, stał na czele Katedry i Kliniki Gastroenterologii. Specjalizował się w trudnych przypadkach chorób układu trawienia, w tym nieswoistych zapaleń jelit.
Jego dziedzictwo wykracza jednak daleko poza mury szpitalne. To z jego inicjatywy powstał Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie oraz fundacja wspierająca osoby zmagające się z tą chorobą. Był autorem około 350 prac naukowych, na których wychowują się kolejni specjaliści. Za swoje zasługi otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Internauci: „Jako jedyny poświęcił mi czas”
Wiadomość o śmierci profesora wywołała lawinę komentarzy w sieci. Byli pacjenci i współpracownicy wspominają go nie tylko jako świetnego fachowca, ale przede wszystkim jako empatycznego człowieka. Wiele osób podkreśla, że profesor potrafił pochylić się nad trudnymi przypadkami i nigdy nie odmawiał pomocy, stawiając trafne diagnozy tam, gdzie inni rozkładali ręce.
Co to oznacza dla Ciebie? Pożegnanie mistrza
Odejście tak znaczącej postaci to moment refleksji, ale też konkretne informacje dla mieszkańców Wrocławia i środowiska medycznego:
- Uroczystości pogrzebowe: Jeśli chcesz oddać hołd profesorowi, ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę, 21 stycznia. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 10:00 na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.
- Dziedzictwo, które trwa: Mimo śmierci profesora, jego dzieło życia – Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie – nadal funkcjonuje. Jeśli Twoi bliscy zmagają się z chorobami demencyjnymi, placówka ta pozostaje trwałym dowodem troski profesora o pacjentów geriatrycznych.
- Wspomnienie autorytetu: Dla studentów i młodych lekarzy dorobek naukowy profesora Paradowskiego pozostaje aktualnym źródłem wiedzy, z którego warto korzystać w codziennej praktyce.
