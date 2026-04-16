Odwołano 720 lotów z Warszawy. Sprawdź, czy Twój rejs jest zagrożony i co się naprawdę wydarzyło

16 kwietnia 2026 19:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

720 odwołanych lotów. Tego nie dało się uniknąć. Jak informuje portal NaTemat, w marcu z Lotniska Chopina odwołano aż 720 lotów. To liczba, która pokazuje, jak poważne były zakłócenia w ruchu lotniczym.

Powód? konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się 28 lutego i natychmiast wpłynął na globalne połączenia lotnicze.

Warszawa odczuła to najmocniej

My widzimy wyraźnie, że Warszawa jako największy hub lotniczy w Polsce została szczególnie dotknięta.

Lotnisko Chopina obsługuje wiele tras z przesiadkami, dlatego nawet loty, które tylko „zahaczały” o zagrożony region, musiały zostać odwołane.

Jak przekazano, ponad 360 rotacji dotyczyło bezpośrednio kierunków związanych z tym obszarem.

Pasażerowie w trudnej sytuacji

Największy problem dotknął osób, które:

miały zaplanowane wakacje lub podróże służbowe,

korzystały z przesiadek przez Bliski Wschód,

utknęły w podróży bez jasnej informacji o powrocie.

W wielu przypadkach decyzje zapadały z dnia na dzień. Linie lotnicze nie miały realnej możliwości utrzymania połączeń.

Oficjalny komunikat. Potwierdzenie z Lotniska Chopina

Jak przekazał prezes PPL S.A. Łukasz Chaberski, cytowany przez NaTemat:

„Kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina – w samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji”

To jasno pokazuje, że skala problemu była systemowa, a nie lokalna.

Mimo chaosu padł rekord

Co zaskakujące, mimo ogromnych utrudnień Lotnisko Chopina osiągnęło rekordowy wynik.

W pierwszym kwartale 2026 roku przez warszawskie lotnisko przewinęło się ponad 5 mln pasażerów.

To pierwszy taki wynik w historii.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujemy lot z Warszawy w najbliższym czasie, powinniśmy zrobić jedną kluczową rzecz:

sprawdzać status lotu nawet na kilka godzin przed wylotem.

Sytuacje geopolityczne mogą zmieniać się bardzo szybko i wpływać na połączenia lotnicze nawet wtedy, gdy nie dotyczą bezpośrednio Polski.

Warto też:

mieć ubezpieczenie podróżne,

sprawdzać alternatywne połączenia,

śledzić komunikaty lotniska i linii lotniczych.

To wydarzenie pokazuje jedno – Warszawa jest częścią globalnej sieci, a to, co dzieje się tysiące kilometrów dalej, może w kilka godzin wpłynąć na naszą podróż.

