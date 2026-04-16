Odwołano 720 lotów z Warszawy. Sprawdź, czy Twój rejs jest zagrożony i co się naprawdę wydarzyło
720 odwołanych lotów. Tego nie dało się uniknąć. Jak informuje portal NaTemat, w marcu z Lotniska Chopina odwołano aż 720 lotów. To liczba, która pokazuje, jak poważne były zakłócenia w ruchu lotniczym.
Powód? konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się 28 lutego i natychmiast wpłynął na globalne połączenia lotnicze.
Warszawa odczuła to najmocniej
My widzimy wyraźnie, że Warszawa jako największy hub lotniczy w Polsce została szczególnie dotknięta.
Lotnisko Chopina obsługuje wiele tras z przesiadkami, dlatego nawet loty, które tylko „zahaczały” o zagrożony region, musiały zostać odwołane.
Jak przekazano, ponad 360 rotacji dotyczyło bezpośrednio kierunków związanych z tym obszarem.
Pasażerowie w trudnej sytuacji
Największy problem dotknął osób, które:
miały zaplanowane wakacje lub podróże służbowe,
korzystały z przesiadek przez Bliski Wschód,
utknęły w podróży bez jasnej informacji o powrocie.
W wielu przypadkach decyzje zapadały z dnia na dzień. Linie lotnicze nie miały realnej możliwości utrzymania połączeń.
Oficjalny komunikat. Potwierdzenie z Lotniska Chopina
Jak przekazał prezes PPL S.A. Łukasz Chaberski, cytowany przez NaTemat:
„Kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina – w samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji”
To jasno pokazuje, że skala problemu była systemowa, a nie lokalna.
Mimo chaosu padł rekord
Co zaskakujące, mimo ogromnych utrudnień Lotnisko Chopina osiągnęło rekordowy wynik.
W pierwszym kwartale 2026 roku przez warszawskie lotnisko przewinęło się ponad 5 mln pasażerów.
To pierwszy taki wynik w historii.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujemy lot z Warszawy w najbliższym czasie, powinniśmy zrobić jedną kluczową rzecz:
sprawdzać status lotu nawet na kilka godzin przed wylotem.
Sytuacje geopolityczne mogą zmieniać się bardzo szybko i wpływać na połączenia lotnicze nawet wtedy, gdy nie dotyczą bezpośrednio Polski.
Warto też:
mieć ubezpieczenie podróżne,
sprawdzać alternatywne połączenia,
śledzić komunikaty lotniska i linii lotniczych.
To wydarzenie pokazuje jedno – Warszawa jest częścią globalnej sieci, a to, co dzieje się tysiące kilometrów dalej, może w kilka godzin wpłynąć na naszą podróż.
