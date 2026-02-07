Odziedziczyłeś mieszkanie? Uważaj na finansowy koszmar

7 lutego 2026 15:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wiadomość o spadku to moment pełen sprzecznych emocji. Z jednej strony żal po stracie bliskiej osoby, z drugiej – ulga i nadzieja na poprawę sytuacji finansowej dzięki odziedziczonej nieruchomości. Własne „M” w dzisiejszych czasach to majątek wart fortunę. Jednak zanim zaczniesz planować remont lub sprzedaż lokalu, musisz wiedzieć o pułapce, w którą wpada tysiące Polaków. Wraz z kluczami do mieszkania przejmujesz bowiem historię finansową poprzedniego właściciela. A ta bywa bolesna i kosztowna.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Zasada „wszystko albo nic”. Dlaczego długi przechodzą na Ciebie?

W polskim prawie spadkowym obowiązuje zasada sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, że wchodzisz w ogół praw i obowiązków zmarłego. Nie można – jak w bufecie – wybrać sobie z majątku babci tylko mieszkania i biżuterii, a „zostawić na talerzu” niespłaconych kredytów i zaległości czynszowych.

Czynsz w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej to klasyczny dług spadkowy. Jeśli Twoja babcia lub dziadek przez ostatnie lata życia chorowali, mieli niską emeryturę i przestali płacić za lokal, dług ten nie wyparował w dniu ich śmierci. Przeciwnie – stał się teraz Twoim problemem. Co gorsza, dług ten narasta z każdym dniem. Do kwoty głównej (niezapłaconego czynszu) dochodzą odsetki ustawowe za opóźnienie, koszty upomnień, a często także koszty sądowe i komornicze, jeśli spółdzielnia zdążyła już uzyskać nakaz zapłaty.

Pułapka solidarnej odpowiedzialności. Komornik zapuka do najbogatszego

Sytuacja komplikuje się, gdy spadkobierców jest kilku (np. Ty i Twoje rodzeństwo). Do momentu działu spadku (czyli formalnego podzielenia majątku przed sądem lub notariuszem), wszyscy odpowiadacie za długi solidarnie.

Zobacz również:

Dla wierzyciela (spółdzielni) jest to wymarzona sytuacja. Spółdzielnia nie musi ścigać każdego z Was po trochu. Może zażądać spłaty całości długu od tego spadkobiercy, który jest „najłatwiejszym celem” – czyli ma stałą pracę, konto w banku i oficjalne dochody. Jeśli to Ty masz pieniądze, komornik ściągnie 20 tysięcy złotych długu z Twojego konta, a Ty będziesz musiał później prosić rodzeństwo o zwrot ich części (co w rodzinnych sporach bywa drogą przez mękę).

Jak sprawdzić zadłużenie przed wizytą u notariusza?

Największym błędem jest przyjęcie spadku „w ciemno”. Masz na to 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedziałeś się o tytule powołania do spadku (zazwyczaj od dnia śmierci krewnego). To czas na detektywistyczną pracę.

Oto co musisz zrobić:

  • Wizyta w administracji: Udaj się do biura spółdzielni lub zarządcy wspólnoty. Zabierz ze sobą akt zgonu. Zapytaj wprost: „Czy lokal jest zadłużony?”.
  • Problem z RODO: Urzędnicy mogą zasłaniać się ochroną danych osobowych, twierdząc, że nie jesteś jeszcze właścicielem. W takim przypadku poproś o ogólną informację o stanie salda na lokalu (nie o osobie) lub przeszukaj dokumenty w mieszkaniu zmarłego (ostatnie rachunki, wezwania do zapłaty).
  • Księga Wieczysta: Sprawdź dział IV Księgi Wieczystej nieruchomości (dostępny online za darmo). Jeśli spółdzielnia wpisała tam hipotekę przymusową za długi, zobaczysz to od razu. Pamiętaj jednak, że brak wpisu w KW nie oznacza braku długu – większość zaległości czynszowych nie trafia do hipoteki.

Dobrodziejstwo inwentarza – Twoja tarcza bezpieczeństwa

Od 2015 roku prawo jest nieco łaskawsze dla nieświadomych spadkobierców. Jeśli nie złożysz żadnego oświadczenia w terminie 6 miesięcy, dziedziczysz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Co to oznacza? Że odpowiadasz za długi tylko do wartości odziedziczonego majątku.

Przykład: Mieszkanie jest warte 300 tys. zł, a długi w spółdzielni i bankach wynoszą 400 tys. zł. W takim wariancie spłacasz długi tylko do kwoty 300 tys. zł (czyli de facto oddajesz mieszkanie wierzycielom), ale Twoje prywatne oszczędności są bezpieczne.

Uwaga! To rozwiązanie ma haczyk. Aby skorzystać z tego limitu, komornik musi sporządzić spis inwentarza, co kosztuje. Ponadto, formalności trwają, a odsetki lecą. Jeśli wiesz, że długi przekraczają wartość mieszkania, najrozsądniej jest po prostu odrzucić spadek u notariusza. Masz na to pół roku. Wtedy problem przechodzi na kolejnych krewnych (np. Twoje dzieci – pamiętaj, by w ich imieniu również odrzucić spadek za zgodą sądu rodzinnego!).

Przedawnienie – as w rękawie

Jeśli okaże się, że dług istnieje, nie wpadaj w panikę. Sprawdź daty. Roszczenia o świadczenia okresowe (a takim jest czynsz) przedawniają się z upływem 3 lat. Jeśli spółdzielnia żąda zapłaty za 10 lat wstecz, a nie ma na to prawomocnego wyroku sądowego, możesz podnieść zarzut przedawnienia co do starszych kwot. Płacisz tylko za ostatnie 3 lata plus odsetki.

Co to oznacza dla Ciebie?
Zanim podpiszesz akt poświadczenia dziedziczenia, zrób dokładny audyt. Jeśli odkryjesz długi czynszowe, skalkuluj, czy wartość mieszkania przewyższa zadłużenie. Jeśli tak – przyjmij spadek z dobrodziejstwem inwentarza i natychmiast negocjuj ze spółdzielnią umorzenie odsetek w zamian za szybką spłatę kapitału. Jeśli długi są gigantyczne – odrzuć spadek i śpij spokojnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610):
Art. 922 § 1: Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów niniejszej ustawy.
Art. 1012: Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1015 § 1 i 2: Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Art. 1034 § 1: Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.
Art. 118: Termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe (czynsz) wynosi 3 lata.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl