Oficjalna piłka MŚ 2026. FIFA zaskakuje kibiców, piłka Trionda łączy tradycję z innowacją.
Oficjalna piłka na mundial 2026 zaprezentowana, ma ona połączyć trzy kraje gospodarzy. FIFA i Adidas zaprezentowały oficjalną piłkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026.
Nosi nazwę Trionda i odwołuje się do jedności trzech gospodarzy turnieju: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Nazwa powstała z połączenia słów „tri”, oznaczającego liczbę trzy, oraz „onda”, czyli fala. Symbolika ma podkreślać energię i dynamikę mundialu, który po raz pierwszy w historii odbędzie się w trzech krajach jednocześnie.
Piłka wyróżnia się unikatowym designem. Jej powierzchnię zdobią barwy czerwieni, błękitu i zieleni, które nawiązują do flag krajów gospodarzy. Umieszczono na niej także subtelne symbole: gwiazdy odnoszące się do USA, liść klonu symbolizujący Kanadę oraz stylizowane skrzydło zaczerpnięte z kultury Meksyku. Każdy element ma przypominać o wspólnym wysiłku i wyjątkowym charakterze nadchodzącego turnieju.
Trionda to jednak nie tylko symbolika, lecz także najnowsze osiągnięcia technologii sportowej. Adidas wyposażył piłkę w specjalny czujnik ruchu o częstotliwości 500 Hz, który przesyła dane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu sędziowie korzystający z systemu VAR będą mogli jeszcze szybciej i dokładniej analizować sporne sytuacje. Struktura powierzchni piłki została zaprojektowana tak, aby zwiększyć stabilność lotu i przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
Prezes FIFA Gianni Infantino podkreślił, że Trionda ma być „łącznikiem emocji” między gospodarzami mundialu. Według niego piłka ma symbolizować jedność, pasję i ducha rywalizacji, które będą towarzyszyć kibicom i zawodnikom od pierwszego gwizdka. Dodał, że projekt odzwierciedla nową erę futbolu, w której tradycja łączy się z innowacją.
Piłka już wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Wielu kibiców zwraca uwagę, że poza walorami technologicznymi Trionda jest też hołdem dla różnorodności i bogactwa kultur trzech państw. To sprawia, że staje się nie tylko sprzętem sportowym, lecz także symbolem mundialu 2026.
Trionda trafi do sprzedaży w oficjalnych punktach FIFA i Adidasa w najbliższych tygodniach. Eksperci przewidują, że stanie się jednym z najbardziej pożądanych gadżetów turnieju i szybko pojawi się w kolekcjach fanów futbolu na całym świecie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
