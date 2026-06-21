Oficjalne alerty dla Warszawy i Mazowsza: burze, silny wiatr, ulewy, podtopienia, przerwy w dostawie prądu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę alert: „Uwaga! Dziś i jutro (21/22.06) burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.” Ostrzeżenie obowiązuje dla Warszawy i województwa mazowieckiego, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami – alert tej rangi obowiązuje dziś niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego.
Do tego doszło ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, obejmujące centralny pas kraju – od Pomorza po Małopolskę, czyli również Mazowsze. IMGW ostrzega, że na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych, do których należy duża część Warszawy, mogą wystąpić nagłe wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia, szczególnie tam, gdzie burze będą się przemieszczać wolno i kumulować opady.
W tle wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałem – dla Mazowsza i części innych regionów to ostrzeżenie II stopnia. Połączenie wysokiej temperatury z nadchodzącymi burzami zwiększa ryzyko gwałtownych zjawisk, w tym silnych porywów wiatru, które mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu, o czym wprost ostrzega RCB.
Sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia – IMGW aktualizuje ostrzeżenia w miarę rozwoju sytuacji pogodowej, dlatego warto sprawdzać aktualny status przed wyjściem z domu, zwłaszcza w niedzielny wieczór i w poniedziałek.
Co dalej? Prognoza na kolejne dni w Warszawie
Burzowy front nie skończy się z niedzielą – ostrzeżenia II stopnia obejmują też poniedziałek, a lokalnie mogą zostać wydłużone, jeśli komórki burzowe będą się przemieszczać wolniej niż prognozowano. Według prognozy synoptycznej IMGW, od wtorku w rejonie Warszawy temperatura zacznie spadać – z około 30-32 stopni w niedzielę i poniedziałek do 27-28 stopni we wtorek i środę, przy jednoczesnym przejaśnieniu i ustąpieniu opadów. W czwartek i piątek prognozowana jest pogoda słoneczna, z temperaturą ponownie rosnącą do 29-31 stopni – czyli najbardziej niebezpieczny, burzowy epizod powinien zamknąć się w ciągu najbliższej doby do dwóch.
Zabezpiecz rzeczy już teraz
- W trakcie burzy zostań w domu albo w innym solidnym budynku – unikaj otwartych przestrzeni, plaż, boisk i terenów bez osłony, zgodnie z zaleceniem RCB.
- Nie chroń się pod pojedynczymi drzewami i trzymaj się z daleka od linii energetycznych oraz reklam i konstrukcji, które silny wiatr może przewrócić.
- Zabezpiecz przedmioty na balkonie i tarasie – donice, suszarki, meble ogrodowe – zanim front burzowy dojdzie do Warszawy.
- Naładuj telefon i powerbank z wyprzedzeniem – alert RCB wprost wskazuje na możliwe przerwy w dostawie prądu.
- Jeśli mieszkasz na niższych piętrach albo masz piwnicę czy garaż narażony na zalanie, sprawdź teraz, czy odpływy i studzienki w pobliżu nie są zapchane – to zmniejsza ryzyko podtopienia przy gwałtownym opadzie.
- Planując wyjście w niedzielny wieczór lub w poniedziałek, sprawdź na bieżąco aktualne ostrzeżenia IMGW dla Warszawy – front burzowy przemieszcza się nierównomiernie i sytuacja może się zmienić w ciągu kilku godzin.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.